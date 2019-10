Les pompiers sauvent sept vaches tombées dans un ruisseau à Megève

Haute-Savoie, France

"C’était une opération longue et compliquée." Un secours original aussi pour les pompiers de la Haute-Savoie puisqu’ils sont intervenus pour sauver des vaches. Mardi en fin de journée, un éleveur de Megève les a contactés pour dix de ses vaches tombées dans le Glapet, un petit ruisseau situé à 20m en contrebas du champ où les animaux étaient en liberté.

Megève - Les vaches étaient bloquées à 20m en contrebas de leur pré. (Photo Sdis 74) -

Sauvages

Six pompiers du groupe montagne, trois du groupe animaux et un vétérinaire se sont alors rendus sur place. Trois des vaches étaient déjà mortes, les sept autres ont été nourries durant la nuit. Ce mercredi, les pompiers ont construit une rampe pour permettre aux bêtes de regagner leur pré. Une opération délicate puisque ces vaches de race Aubrac ont l’habitude de "vivre en liberté et sont relativement sauvages", précisent ce soir les secouristes.