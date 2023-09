Les pompiers suisses ont sauvé son chien, cet Ardéchois attend la facture

Alian, 25 ans, originaire de Saint-Vincent-de-Barrès en Ardèche, est en voyage en Suisse fin août. A Vaulruz, le vendredi 25 août en fin de journée, l'un de ses trois chiens se lance à la poursuite d'un renard et disparaît. Ce n'est que le dimanche matin que les deux autres marquent l'arrêt devant une bouche d'égout en bord de route. Alian entend des aboiements résonner. Gaïa, sa Jake Russell, est coincée. La canalisation fait 20 centimètres de diamètre, et les jappements de la chienne sont lointains. Il prévient les secours.

L'opération de sauvetage dure toute la journée. Une équipe vient faire passer une caméra pour localiser l'animal. Puis au tour des pompiers de creuser en bord de route, puis de percer la canalisation. Les secours ne lâchent rien ! Et finalement, la chienne est affamée, frigorifiée, un peu perdue mais sauvée, après 48 heures passées dessous. "Et du coup ils m'ont dit qu'ils m'enverraient la facture", raconte Alian avec le sourire. Pas de rancœur, évidemment aucun regrets, et beaucoup de reconnaissance pour les équipes qui ont sauvée sa chienne. Mais parce qu'il est Français, il va devoir payer l'intervention ainsi que les travaux sur la route.

Plusieurs milliers d'euros

L'annonce de la facture n'est pas une grosse surprise, il l'a vue venir. "C'est la police qui m'a pris mon identité et qui m'a dit que ce serait pour le remboursement des frais après" poursuit Alian, "ensuite, les pompiers m'ont demandé plusieurs fois si je voulais qu'on poursuive les recherches ou pas, sous-entendu ça prend du temps, il y a beaucoup de moyens donc ça va être plus cher !" Il n'hésite pas. Mais deux semaines après, il ne connaît toujours pas le montant de la note. "C'est plusieurs milliers d'euros" estime-t-il. "Pour l'instant je connais juste la part communale : elle serait de 377,50 francs suisses". A cela va s'ajouter la facture des pompiers, sur laquelle il n'a aucune idée. "Et l'entreprise, juste pour les robots et les caméras, c'était deux cents francs suisse par heure, sans compter la majoration du dimanche... sachant que la personne est restée bien six heures...". Aujourd'hui, un Franc suisse vaut environ 1,04 euro.

Pour la facture, il verra bien. Le principal est que Gaïa aille bien. "Il lui a fallu trois, quatre jours pour bien se remettre, maintenant elle est nickel, un peu plus maigrichonne, mais elle va bien et elle a retrouvé toute sa folie" sourit Alian. Au point de retourner se coincer dans une canalisation ? "J'espère pas, je vais la menotter à moi" plaisante l'Ardéchois.