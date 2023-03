Les poulets fermiers du Gers viennent en aide à l'église de Saramon

Huit jours après l'effondrement à Saramon dans le Gers d'une tour contigüe à l'église du village, la fondation du patrimoine lance un appel aux dons. Particuliers et entreprises peuvent y répondre. Les fermiers du Gers ont fait savoir qu'ils participeraient.

Dégâts considérables

C'est une course contre la montre qui se joue depuis cet effondrement le 16 mars 2023. Heureusement il n'y a pas eu de victime. Mais dans la chute de la tour , plusieurs morceaux de l'église ont été emportés. Les dégâts sont considérables.

Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Le maire Eric Balducci explique qu'un fonds d'urgence de 150 000 euros financé par l'état, la région et le département permettra de mettre l'église hors d'air et hors d'eau. Mais c'est insuffisant.

Les fermiers du Gers se mobilisent

Le directeur des fermiers du Gers s'est immédiatement senti concerné par ce drame. Stéphane Augereau a annoncé ce vendredi qu'il allait mettre en place un système de dons dans les prochains jours. Pour chaque poulet du Gers acheté,

son entreprise reversera un montant à la fondation du patrimoine afin d'aider à la reconstruction de l'église.

Les fermiers du Gers sont le premier employeur de la commune. Ils emploient 110 personnes sur le site de Saramon.

En parallèle à ce mécénat privé, un mécénat populaire a été mis en place ce vendredi les dons en ligne sont possibles sur le site de la fondation du patrimoine .