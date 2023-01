Les prédictions d'un voyant azuréen pour 2023

Didier Doryan, un voyant azuréen, s'est prêté au jeu des prédictions sur France Bleu Azur pour cette nouvelle année 2023. Découvrez ses réponses.

ⓘ Publicité

La France va-t-elle remporter la Coupe du monde de rugby à la maison ?

"Je vois bien le rugby, c'est le côté costaud et terrien qui revient pour cette année. On a toutes nos chances de décrocher le gros lot, au moins jusqu'à la demi-finale, voire même la finale".

Le covid va-t-il définitivement disparaitre ?

"On rentre dans une période de virus. Il faut l'inscrire dans notre adn et savoir comment évoluer au niveau comportemental dans notre société. Il y aura le traitement de l'air et de l'eau qui sont très importants. C'est un mal pour un bien, une façon pour nos d'avancer".

Va-t-on sortir de la crise ?

"Les prix vont encore augmenter un petit peu. On n'est pas là pour dire que du bon. Il faut être patient, il y aura une aide pour les personnes précaires. Qualité vaut mieux que quantité. On mangera moins mais mieux avec des produits locaux et régionaux. C'est un art de vivre qui arrive".