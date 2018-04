La FRAPNA ne souhaite pas dire précisément où les clichés ont été pris. On sait simplement qu'il s'agit du Chablais en Haute-Savoie et surtout, qu'il s'agit des toutes premières photos couleur du Chacal Doré. "C’est seulement la seconde mention pour cette espèce en France, après les clichés (en noir et blanc) réalisés par la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie au cours de l’automne/hiver 2017", précise sur son site internet la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. "Ce chacal doré (Canis aureus) a été photographié à quatre reprises par un piège photographique à déclenchement automatique. L’espèce avait par ailleurs été détectée depuis quelques années chez nos voisins helvètes."

La FRAPNA poursuite en expliquant que "ce canidé sauvage, d’une taille et d’un poids entre renard et loup (7 à 13 kg) et à l’écologie proche de celle de notre goupil (notamment concernant ses habitats variés et son régime alimentaire très éclectique), poursuit son expansion naturelle vers l’ouest du continent depuis ses noyaux de population d’Europe du sud-est".