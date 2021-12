Les premiers albums Panini en mode Bagadoù sont disponibles

Loig Le Lay, Thierry Goudédranche et Laurent Marec présentent leurs premiers albums et vignettes Bagadini.

L'idée leur est venue pendant les confinements, alors que les sonneurs de Bagadoù ne pouvaient plus se retrouver pour répéter, et encore moins jouer en public. Trois copains, tous sonneurs, ont alors pensé à ces images de footballeurs qu'on s'échange dans la cour de récré. Et qu'on colle ensuite pour essayer de compléter son album Panini. Le projet Bagadini était lancé. Il se concrétise en ce début décembre.

On retrouve les même sensations que les vignettes avec les footballeurs !

Après une campagne de financement participatif pour réunir plusieurs milliers d'euros lancée avant l'été, ils viennent de faire imprimer 800 premiers albums et 175 000 vignettes, réparties dans près de 22 000 sachets. Des albums bilingues, breton-français, où sont réunis l'ensemble des sonneurs des 16 bagadoù de première catégorie. Les groupes vendent déjà ces albums, des points de vente seront aussi bientôt mis en place et la liste sera diffusée sur les réseaux sociaux de Bagadini.

"Les premiers acheteurs sont super contents, s'enthousiasme Loig Le Lay, un des créateurs. On va pouvoir trouver quelqu'un de la famille, ou l'échanger avec le bagad d'à côté. Ca crée de l'échange, et c'est un de nos premiers buts. On a eu l'idée à une période où il n'y avait plus de contact avec le Covid."

Des cartes spéciales, pour gagner des instruments

Certaines vignettes sont plus rares que d'autres, comme pour les albums Panini. "La double page centrale de l'album Bagadini est dédiée à Erwan Ropars (ndlr : sonneur emblématique). C'est un hommage qu'on lui rend, explique Laurent Marec, l'un des trois fondateurs. Les cinq vignettes d'Erwan sont éditées à 250 exemplaires, contre 500 pour tous les autres sonneurs. Et il y a quatre cartes "Or", qui permettent de gagner un des quatre instruments qui composent le bagad."

Si Bagadini parvient à faire des bénéfices, ils seront reversés au réseau Diwan et à Sonerion, l'assemblée des sonneurs.