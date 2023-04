Les premiers bébés cigognes de Maurice et Mélodie sont nés à Sarralbe

Depuis quelques semaines, les plus grands fans de Maurice et Mélodie consultaient quotidiennement la webcam installée au-dessus du nid de ce couple de cigognes à Sarralbe, en Moselle-est. Six oeufs avaient été pondus au début du printemps. Le premier a éclos dans la soirée du mercredi 26 avril, annoncé sur la page Facebook Télé-Cigognes , tenue par Dominique Klein , ornithologue lorrain spécialiste des cigognes de Sarralbe. Un deuxième cigogneau est apparu à l'image dans la matinée de jeudi.

Le premier repas, composé de vers de terre, a été donné au premier cigogneau aux alentours de 8 heures jeudi, sur le toit de la mairie. La coquille vide a ensuite été éjectée du nid, comme le font habituellement les cigognes. Maurice et Mélodie ont réaménagé le nid et fait résonner des craquettements de bienvenue dans les rues de Sarralbe.

Une vie conjugale mouvementée

Ces naissances rassurent aussi tous ceux qui ont l'habitude de suivre les pérégrinations du couple. En début d'année, la vie conjugale de Maurice et Mélodie a été quelque peu mouvementée. Maurice, un mâle sédentaire, a été rejoint au mois de février par une nouvelle femelle, qu'il a immédiatement repoussée du nid. Ce n'est que quelques jours plus tard que Mélodie, la vraie, a retrouvé le toit de la mairie de Sarralbe.