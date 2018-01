Thionville, France

La maternité de Sarrebourg détient le titre 2018 du premier bébé de l’année. Anna, dont les parents sont Sarrebourgeois, est née à 5h11. Elle a été suivie de Lina à Thionville, née à 6h38 à l'hôpital Bel Air. Une enfant de 4,100 kg pour 53 cm.

Lina s'est faite un peu désirée, alors Mamia, la maman, s'est mise à table dimanche soir avec son mari et ses deux fils de 4 et 2 ans (Raphaël et Isaac), pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. "_J’étais encore debout à une heure_, et vers 2h30, je me suis levée avec des contractions. On est parti à la maternité et trois heures plus tard Lina était là".

Le papa, John-Fréderic Lippis, un pianiste thionvillois, pointe un avantage à naitre un 1er janvier : "si tous les cadeaux n’ont pas été offerts à Noël, ils le seront au jour de l’an".

Un bébé que l'on n'attendait pas

Et maintenant que souhaiter de plus pour 2018 ? "2017 avait déjà bien commencé parce que c’était _un bébé que l’on n’attendait pas_. Et la semaine où j’ai su que j’étais enceinte, j’ai eu trois bonnes nouvelles. Donc je crois que 2018 sera tout aussi bonne".

La maternité de l'hôpital Bel Air de Thionville enregistre en moyenne autour de 2.200 naissances par an. Une nouvelle maternité verra le jour en 2020.