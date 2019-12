Évreux, le Havre, Rouen : découvrez les prénoms les plus donnés en 2019

Près de neuf Français sur dix aiment leur prénom selon une étude publiée en 2014 et 88% d'entre eux estiment que leur prénom reflètent leur personnalité. Petit tour d'horizon des prénoms donnés à Évreux, au Havre et à Rouen en 2019.

Normandie, France

Après "c'est pour quand ?", "vous savez ce que c'est ?" la question du prénom est souvent une des plus posées aux parents qui attendent un enfant. Choisir un prénom relève parfois du parcours du combattant, entre tradition, héritage familial et compromis entre les parents.

Le Top 10 des prénoms féminins à Évreux

Louise 14 Emma 12 Alice, Elena, Julia, Mya, Rose 10 Chloé, Jade, Lina, Mia 9 Ambre, Camille, Inès, Iris 8 Lola, Lyana 7 Anaïs, Anna, Capucine, Célia, Léna, Léonie, Luna, Nina, Olivia, Romane 6 Agathe, Candice, Elise, Eva, Inaya, Léana, Lou, Lucie, Maëlys, Manon, Marie, Mathilde, Mila, Océane, Sarah, Zoé 5 Alix, Léïna, Lily-Rose, Lise, Louisa, Louna, Lyna, Margot, Mélina, Sasha, Sofia, Valentine, Victoria, Zélie 4 Adèle, Amélia, Clara, Clémence, Cloé, Constance, Eloïse, Elyne, Emilie, Emmy, Emy, Giulia, Khadija, Lilly, Lya, Maïa, Margaux, Maryam, Naya, Romy, Théa 3

1145 prénoms ont été enregistrés au service de l'état-civil de la mairie d’Évreux en 2019 (liste arrêtée au 23 décembre).

Il se peut que certains prénoms ne soient pas dans la bonne liste, c'est le cas des prénoms épicènes, les prénoms mixtes, comme, pour cette année 2019, Camille, Sacha ou Sasha. Les parents ont aussi joué sur les graphies : Mya ou Mia, Luna ou Louna, Julia ou Giulia, Abbygaëlle ou Abygaëlle, Ana ou Anna ou Hana, Hanna, Hannah, Anouck ou Anouk, Appolyne ou Apolline, Aaaron ou Aron, Cali et ses variantes féminines Calie et Callie, Emilio ou Emilyo. Il y a plusieurs petites Emmy, prénom orthographié également Emmie, Emy, Emye et même Aimy. On trouve également Aksel, Nikola, Djùlian. Les parents ont puisé dans l'Antiquité ou la religion avec le prophète Ézékiel (aussi écrit Èzèquiel), Euridice, Pénélope, Cassandre, Achille, Abraham, Aurèle, Augustin et même un Socrate, espérons qu'il sera philosophe dans la vie ! On le sait, l'enfant est roi, alors Elizabeth, Aliénor, Anastasia ou Louis sont des prénoms tout trouvés.

Le Top 10 des prénoms masculins à Évreux

Gabriel 23 Maël 19 Liam 16 Sacha 15 Hugo 14 Léo, Louis, Lucas 13 Noah 12 Jules, Théo 11 Ethan, Gabin 10 Arthur 8

Les prénoms les plus donnés et les plus originaux : écoutez le reportage de Laurent Philippot Copier

Gabriel, Ethan et Léo étaient les prénoms les donnés dans l'Eure en 2018 et pour les filles Alice, Jade et Louise.

Le Top 10 des prénoms féminins à Rouen

Chloé Léa Camille Emma Manon Jade Inès Maëlys Clara Lola

Le Top 10 des prénoms masculins à Rouen

Enzo Nathan Mathis Louis Clément Paul Lucas Mathéo Tom Yanis

Le service de l'État civil de la ville de Rouen indique que ces noms sont ceux des enfants nés à Rouen, ou dont les parents résident à Rouen. Au Havre, les noms sont ceux dont les enfants sont nés à la maternité de l'hôpital Monod.

Le Top 10 des prénoms féminins au Havre

Alice Jade Louise Théa Camille Ambre, Mila Emma, Inès, Julia, Léa, Lina, Lola, Louna Léna, Rose Lou, Lyna, Mya Anna, Chloé, Manon, Margaux, Myla, Romy

Le Top 10 des prénoms masculins au Havre

Raphaël Hugo Léo Gabriel, Maël Jules Adam, Liam Arthur Martin, Sacha Timéo Lucas, Naël, Paul, Samuel

Des prénoms composés et des prénoms originaux

Un Charles-Édouard, un Jean-Baptiste et une Rose-Marie sont nés à Évreux en 2019. Des prénoms composés presque classiques aux côtés de Sokhama-Faty, Pamela-Chloré, Selena-Nur, Linaëlle-Zohra, Kimmy-Angels, Hope-Yolanda, Fidèle-Angelica, Prince-Kevin, Jason-Kendrick, Chris-David ou Juan-Marcel.

Peut-être aussi des parents fans de jeux vidéo, à Évreux, pour les deux petites Zelda. Au Havre, un petit Aragorn, comme dans le Seigneur des anneaux, est né en 2019. On a même trouvé une Daenerys, la mère des dragons dans la série "Game of Thrones". Dans un autre registre, un Porsche est né au Havre, sans que l'on sache s'il s'agit d'un prénom masculin ou féminin.

Dans quelques années, quand ces enfants iront à l'école, on souhaite bon courage aux enseignants pour ne pas écorcher les prénoms de Ifeanyichukwu ou Bahirurhaman quand ils feront l'appel.

Certains parents n'ont pas tari d'éloges pour leur enfant en les prénommant Altesse, Divine, Harmonie, Merveille, Bienheureuse, Allégresse ou Amour. Et l'amour, c'est tout ce qui compte !