Les prénoms qui cartonnent en 2020

Quels sont les prénoms les plus populaires en 2020 ? Quels sont les insolites et peut-on anticiper les tendances ? Voici des éléments de réponse.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse aux prénoms les plus tendances ces derniers mois avec son invitée Claire Tabarly Perrin, auteure du guide de référence L'Officiel des prénoms.

Les prénoms féminins les plus populaires

Les prénoms les plus donnés en 2019 sont Emma, Jade et Louise

Emma est donc actuellement la star des prénoms, succédant à Léa qui cartonnait depuis les années 80. En 2019, on compte trois mille neuf cent quarante-quatre naissances de petites Emma. C'est finalement assez peu si on compare ces chiffres au nombre de naissances : seule une petite fille sur quatre-vingts est appelée Emma.

"Emma est un des prénoms féminins les plus donnés depuis presque 20 ans" nous indique Claire Tabarly Perrin. Si cette longévité étonne aujourd'hui, c'est aussi parce que les cycles de vie des prénoms se sont largement raccourcis. Ainsi, "le prénom Marie a été très utilisé du Moyen-Age à l'année 1950" nous rappelle Claire Tabarly Perrin.

Les prénoms en [a] sont à la mode

Le prénom Emma est accompagné par Mia, Léna et de nombreux autres prénoms se terminant par le son [a] dans la liste des prénoms les plus populaires actuellement . "Le [a] est la sonorité qui nous semble moderne actuellement" résume Claire Tabarly Perrin.

Dans les années 40, ce sont les prénoms en [ette] qui ont la cote. On constate une recrudescence de petites Claudette, Yvette ou Josette.

Les années 60 et 70 seront celles des prénoms en [ine] avec bon nombre de Sandrine, Jacqueline et autre Claudine alors que les années 80 sont marquées par une multiplication des prénoms en [i] comme Aurélie ou Sidonie.

Les années 90 sont pour leur part celles des prénoms en [a] comme Julia, Léa ou Emma.

Le boom des prénoms "botaniques"

En 1993, la loi libéralise les prénoms et permet plus de fantaisie aux parents. L'officier d'Etat Civil à tout loisir de refuser l'enregistrement d'un nouveau prénom dès lors qu'il estime que ce dernier porte préjudice à l'enfant. Pourtant, les parents ont su être créatifs et on est passé de mille sept cents prénoms utilisés en France en 1900 à plus de trente cinq milles prénoms aujourd'hui.

Les prénoms dits frais, en lien avec la nature, se multiplient depuis quelques années. Des noms de fleurs comme Rose ou Violette doivent désormais partager l'affiche avec Clémentine, Azur, Prune, Zéphyr ou Myrtille. Chez les garçons, on croise des Chou-Fleur, des Orso ou mêmes des Bosco, le mot italien pour dire forêt.

"Il faut relativiser cet effet de mode" rappelle Claire Tabarly Perrin "le prénom Zéphyr n'est porté actuellement que par trois cents personnes".