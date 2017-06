Les propriétaires de l'Auberge St-Roch, à Averton, participent à "Bienvenue à l'hôtel" sur TF1

Antonio et Graziella, des Italiens, ont repris cet établissement du nord Mayenne il y a deux ans. Les voici vedettes sur TF1 ! Un coup de projecteur inespéré et une récompense pour leur travail. Diffusion la première semaine de juillet.

Ils sont arrivés ici, dans ce petit coin charmant du département, un peu par hasard. En provenance de Paris. Antonio et Graziella sont tombés sous le charme du village et de son auberge. Un établissement de 4 chambres avec une grande salle de restaurant.

La terrasse devant l'auberge St-Roch © Radio France

Gastronomie italienne évidemment ! Tout fait maison et la plupart des produits sont livrés depuis l'Italie.

Le restaurant de l'auberge St-Roch © Radio France

Le tournage s'est déroulé à l'automne dernier. Et le patron assure que tout s'est bien passé avec les concurrents qui ont ainsi pu découvrir la beauté et le calme de la campagne mayennaise.

Une des 4 chambres de l'auberge St-Roch © Radio France

Sur le livre d'or de l'auberge St-Roch © Radio France

Antonio et Graziella restent muets quand on leur demande le vainqueur de la compétition. Silence Radio. On peut juste vous dire que l'émission "Bienvenue à l'hôtel", avec nos Italo-Mayennais, sera diffusée à partir du lundi 3 juillet. 4 jours plus tard, le jour de la finale, il y a aura une grande fête à l'Auberge St-Roch. Et nous saurons enfin !