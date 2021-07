Les Pyrénées-Orientales, dernière étape avant le défi Titicaca

Ce n'est pas encore le Pérou mais c'est un avant-goût ! Depuis plusieurs mois, une bande d'aventuriers prépare un défi complètement fou : traverser, en novembre prochain, à la nage et en totale autonomie les 122 km du lac Titicaca au Pérou à 3.800 mètres d'altitude ! "Même si ce n'est pas aussi haut, le lac de Matemale permet de trouver de l'altitude" explique la vice-championne olympique de natation Malia Metella. "L'eau est à 18 degrés. C'est plus chaud qu'au Pérou où l'eau sera autour des 12 degrés mais pour s'habituer, on nage sans combinaison et je vous assure que l'eau de Matemale, à 8 heures du matin, ça réveille !"

Cette semaine de stage à Matemale sert donc de répétition générale avant le grand départ pour l'Amérique du Sud. Malia Metella, Théo Curin et Matthieu Witvoet nagent plusieurs heures chaque jour en tirant, chacun leur tour, leur radeau de 400 kg. L'objectif est de parcourir une douzaine de kilomètres par jour; à ce rythme, la traversée du lac Titicaca devrait prendre autour de dix jours. "C'est plus qu'un radeau, c'est un camp de base, décrit Matthieu Witvoet. Nous avons des panneaux solaires et c'est là que nous mangeons, que nous dormons, que nous faisons sécher les combinaisons... Il y a même des toilettes à l'avant mais je ne peux pas vous les montrer, elles ne sont pas encore opérationnelles !"

Réveil à trois heures du matin et tartiflette...

Les trois aventuriers se familiarisent aussi avec la navigation et le matériel. "La nuit dernière, on dormait à bord et j'étais de garde, raconte Théo Curin, amputé des quatre membres et qui nage donc avec des prothèses. Je me réveille à trois heures du matin et là, gros soucis, on s'approchait dangereusement du barrage. On a eu visiblement un soucis avec les ancres flottantes. J'ai dû réveiller Malia et Matthieu en catastrophe pour qu'on revienne vers le centre du lac." Le genre de nuit qui crée aussi un esprit de groupe. "Avec la fatigue, on va enlever tous les masques de politesse et de gentillesse et on va être parfois un peu brut. C'est une belle leçon humaine d'apprendre à se connaître dans ces moments difficiles" analyse Matthieu Witvoet.

A bord chacun sa mission : quand elle ne nage pas Malia Metella joue le rôle de la capitaine pour vérifier le cap et les coordonnées GPS, Matthieu Witvoet lui s'occupe d'avantage de la sécurité à bord quand Théo Curin lui se charge des images et de la cuisine. "On a un réchaud. Tout est lyophilisé, explique Malia Metella mais regardez, on a de la tartiflette, de l'aligot et de la fondue au chocolat. On mange pas mal ! Mais c'est indispensable pour le moral et aussi parce que dans une eau froide, vous perdez beaucoup de calories !"