Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ?

C'est l'un des plus grands mystères de l'humanité ! Il y a d'abord une explication biologique. Les scientifiques assurent que si l'être humain tombe amoureux, c'est dans le but de se reproduire, de perpétuer l'espèce.

L'amour libère des hormones qui nous rendent joyeux, nous font désirer, oser et entreprendre. La testostérone, la lulibérine, les endorphines (qui assurent le plaisir), la dopamine (qui entretient la motivation) et enfin l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'attachement et qui intervient d'ailleurs aussi dans la maternité, pour assurer la force du lien entre la mère et l‘enfant. C’est, nous dit-on, ce qui nous donne envie de rester avec la même personne (au moins quelques temps !)

Mais l'amour, ce n'est quand même pas uniquement une question d'hormones !

Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? L'explication n'est pas scientifique mais plutôt psychologique. Les plus grands psychanalystes ont étudié la question de l'alchimie amoureuse. Certains disent qu'on se cherche dans l'autre, ou qu'on cherche l'image de nos parents. D'autres affirment que ce sont deux inconscients qui se choisissent.

En tout cas, quand on est amoureux, souvent, on idéalise l'autre. On minimise ses défauts, on modifie son propre comportement. L'écrivain Stendhal parle de cristallisation "au moment où vous commencez à vous occuper d'une femme", expliquait-il à un ami "vous ne la voyez plus telle qu'elle est réellement, mais telle qu'il vous convient qu'elle soit".

Donc l'amour, c'est un mensonge

Pas un mensonge, mais plutôt un mélange de mythes et de réalité, de biologie et de psychologie. En tout cas, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que l'amour est bon pour la santé. Des chercheurs américains et allemands du projet "love promotes health" ont démontré que l'amour réduit le stress, l'anxiété, la dépression et renforce les défenses immunitaires ! Ça donne envie de faire une petite cure d’amour, non ?