Aujourd'hui, c'est mardi gras, alors on se déguise et on mange des beignets... Mais pourquoi ? Est-ce une fête religieuse ? Et Carnaval dans tout ça ? On vous dit tout.

D’où vient la tradition du Mardi Gras ? Est-ce une fête religieuse ?

A l'origine, le Mardi Gras remonte aux romains. C'était une fête païenne qui célébrait la fin de l'hiver et le réveil de la nature. Une fête appelée "les Calendes de mars" et on se déguisait déjà d'ailleurs.

Cette fête a, plus tard, été christianisée pour marquer l'entrée en Carême, qui débute le mercredi des cendres. Le Carême, c'est la période de jeune et de prière que les chrétiens observaient pendant les 40 jours avant Pâques. Une période d'introspection, où l'on ne mange pas de viande, ni d'aliments gras, ou sucrés.

Le Carême rappelle les quarante années dans le désert du peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Il renvoie aussi aux quarante jours que le Christ a passés dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique.

Pourquoi mange-t-on des beignets le Mardi Gras ?

La coutume, le mardi gras, c'est de manger des crêpes, des gaufres, des beignets. A l'origine, c'était pour épuiser les réserves d'œufs et de beurre qui n'étaient pas utilisées pendant le Carême.

D'ailleurs, le nom de ces bons gâteaux frits change selon les régions. On mange des Bugnes à Lyon, des Merveilles à Bordeaux, des Oreillettes en Provence, on parle aussi parfois de Fantaisies. On peut les faire au citron, à la fleur d’oranger ou à la vanille. Certains sont fourrés avec de la confiture ou du chocolat.

D'où vient la tradition du carnaval ?

Là aussi, l'origine est liée au Carême. On se défoule, on se lâche avant 40 jours de privation. C'est une période d'amusement qui, au départ, allait de l'épiphanie au mercredi des cendres. Le Mardi Gras était donc, à l’origine, la fin du Carnaval, l’ultime journée de fête.

Les réjouissances du Carnaval sont à la fois alimentaires et vestimentaires. Par le déguisement, le carnaval est aussi une manière d'inverser les rôles sociaux. De se moquer des puissants. Et puis les masques renforcent l'anonymat, et permettent les outrances.

Il y a des carnavals dans le monde entier ! Celui de Venise est souvent considéré comme le plus chic. Mais il y a aussi de très beaux carnavals à Montréal, La Nouvelle Orléans, Trinidad, dans le quartier de Notting Hill à Londres. Il y a un superbe Carnaval à Bâle, en Suisse, à Cologne en Allemagne, à Cadix en Andalousie ou encore à Binche en Belgique. Et puis le plus célèbre est sans doute celui de Rio de Janeiro.

En France, les plus célèbres des Carnavals sont celui de Nice (avec ses chars fleuris), et celui de Dunkerque (où l'on jette des harengs à la foule !)... Et dans l'Yonne, le plus gros des carnavals, celui de Sergines, aura lieu le 11 mars cette année, sur le thème de la fête foraine.