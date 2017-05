PHOTOS - Les ragondins se la coulent douce au bassin Jacques Cœur à Montpellier

Vous les avez peut être vu au bord du bassin Jacques Cœur à Montpellier. Une soixantaine de ragondins ont investi les lieux depuis quelques années dans le quartier Port Marianne. A terme, leur prolifération accrue peut entraîner un risque écologie pour le bassin.

Avec leurs longues moustaches blanches, les ragondins attirent l’œil au bord du bassin Jacques Cœur à Montpellier. Une soixantaine de ces petits herbivores ont investi les lieux depuis quelques années. Ils ont quitté les berges du lez pour s'installer au sein du quartier Port Marianne.

Les ragondins passent le plus clair de leur temps à bronzer au bord du bassin ou à dormir à l'ombre. Florence fixe les petits animaux depuis dix minutes mais elle préfère ne pas s'approcher : "ça me répugne, ça me dégoûte" lance-t-telle.

Des ragondins trop nombreux

Ils ont beau attirer l’œil des passants, les ragondins posent problème. "Au delà du risque pour la santé humaine, il y a un risque écologique pour le bassin. Ils détruisent les roseaux et peuvent creuser des tunnels sur les berges du bassin" explique Patrick Berger. De plus, il y a un risque de pollution de l'eau "à cause des déjections des ragondins" ajoute le directeur du service paysage et biodiversité à la mairie de Montpellier.

"Arrêtez de les nourrir"

Leur prolifération est très surveillée par les services de la mairie de Montpellier. D'ici quelques semaines, une grande partie des ragondins sera capturée.