Les rameurs de l'Aviron Tours Métropole battent le record du monde des 1.000 km pour le climat

Les dix rameurs tourangeaux se sont relayés pendant plus de 63h jour et nuit pour battre le record du monde des 1.000 km.

C'était un pari un peu fou, mais ils l'ont réussi. Dix rameurs de l'Aviron Tours Métropole se sont lancés le défi de parcourir 1.000km sur des machines installées place Anatole-France à Tours. Après s'être relayés jour et nuit depuis trois jours, ils sont parvenus à faire la distance en 63 heures, 32 minutes et 22 secondes. Un nouveau record du monde, pris aux Anglais !

Trois records battus

"On peut être très fier, côté sportif, c'est vraiment exceptionnel !" se félicite Jules Bellard, rameur et initiateur du projet. "C'était une superbe course, malgré les passages difficiles, surtout les nuits, avec le froid et l'humidité. On n'a pas été gâté par la météo, mais on a réussi à dépasser ça". Et ce n'est pas un, mais trois records qui ont été battus. En plus de celui mondial, l'équipe détient maintenant le nouveau record de France des 24h - un record battu les 24 premières heures du défi - et le record longue durée dans la catégorie des 20-29 ans.

"C'est une belle satisfaction", se réjouit Laurent Marais, président de l'Aviron Tours Métropole. "On avait choisi de se relayer toutes les 20 minutes. Entre temps, récupération, alimentation, un peu de sommeil ou de repos, puis reprise de l'échauffement et relais. Individuellement, on a fait l'équivalent de 100km chacun", détaille-t-il.

Près de 1.500€ récoltés pour le climat

Ce record a également permis de récolter en ligne une cagnotte de près de 1.500€ pour le climat. La moitié sera reversée à l'association Planète Mer qui préserve la biodiversité des fonds marins. Le reste permettra au club d'installer des récupérateurs d'eau. "On pourra laver nos bateaux avec de l'eau de pluie, plutôt que de l'eau potable", explique Laurent Marais. "On pratique un sport en lien avec la nature, c'est important de chercher au moins à ne pas l'abîmer."