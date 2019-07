Les rappeurs Booba et Kaaris se retrouveront pour combattre en Suisse, après leur bagarre à Orly

Presque un an jour pour jour après leur violente bagarre à l'aéroport d'Orly, les rappeurs Booba et Kaaris ont trouvé une date pour le combat d'arts martiaux mixte censé régler leurs différends et leur rivalité. Ce sera le 30 novembre à Bâle, en Suisse.

Après la bagarre d'Orly il y a un an, un vrai pugilat entre les bandes d'amis des deux rappeurs, les images de cet affrontement violent en plein hall et devant des passages éberlués, avaient fait le tour des médias et réseaux sociaux. Kaaris et Booba ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour leur bagarre et les dégradations dans les commerces de l'aéroport. Mais la rivalité reste vive : le combat censé mettre fin au clash permanent que se livrent les deux rappeurs sur les réseaux sociaux se tiendra donc à l'automne, dans la deuxième plus grande salle de Suisse, qui peut accueillir plus de 9.000 personnes.

Les places bientôt en vente sur Ticketcorner.ch, restez connectés !", peut-on lire sur le compte Instagram de Booba (4,1 millions d'abonnés), montrant l'affiche du combat d'art martial qui sera interdit aux moins de 18 ans et se déroulera dans une cage octogonale, propre au MMA, les combats d'arts martiaux mixtes, une activité sportive prohibée en France.

L'affiche du combat © Radio France - La St Jakobshalle de Bâle

Kaaris, le rappeur de Sevran (Seine-Saint-Denis), de son vrai nom Okou Gnakouri, a promis la tenue prochaine d'une conférence de presse à Paris et a convié son adversaire, en le défiant.