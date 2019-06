Les "réboussiers" lancent leur propre dress code pour la Feria de Nîmes

Nîmes, France

Pour eux, les seules couleurs de Nîmes, c'est le rouge et le vert. Et rien d'autre. Pas question d'entendre parler du denim (jean) et blanc proposé par la municipalité comme code vestimentaire de la feria. Alors, en bon "réboussiers", terme typiquement nîmois qui désigne, pour faire simple, ceux qui, par principe, râlent contre à peu près tout, ils ont décidé de créer leur propre dress code avec t-shirt rouge et foulard vert. Ils seront une dizaine à porter cette tenue, pour le clin d'oeil, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'ils sont passionnés de sport et que"les équipes de Nîmes jouent en rouge ou vert ou les deux". Et puis "le bleu et blanc sont déjà associés à la ville de Mont-de-Marsan".

Rouge et vert ou denim et blanc, faîtes votre choix. Ce qui compte surtout, c'est de passer une bonne feria.