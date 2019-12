Creuse : les conseils du chef Pierre Rullière pour le repas du Nouvel An

Chénérailles, France

J-1 avant le réveillon du Nouvel An. Vous vous apprêtez peut-être à faire vos courses pour réaliser un bon repas en famille ou entre amis. Manque d'inspiration ? Manque de moyens ? Pierre Rullière, chef cuisinier du restaurant Le Coq d'Or, à Chénérailles, nous donne quelques conseils.

Un menu de fête abordable

"Il faut prendre des produits de saison déjà, ce sera forcément moins cher", insiste le chef Pierre Rullière.

Pour réaliser un repas de fête à un prix abordable le chef propose du saumon en entrée et du cabillaud en plat principal. "Le cabillaud est un très bon poisson et c'est moins cher que le bar par exemple", explique le Pierre Rullière.

Un plat "terre et mer "

Pour le plat, le chef conseille d'accompagner le cabillaud, d'une purée de céleri et de quelques choux de Bruxelles. "Pour le cabillaud on va couper des beaux pavés. On va juste les saler 5 minutes la veille, cela va les raffermir. On rince, on égoutte bien. Puis le jour même on va cuire le cabillaud côté peau assez longtemps, on le retourne et on le laisse finir de cuire dans la poêle".

Pour la sauce, le chef conseille d'utiliser un jus de poulet rôti. "Ca fait un repas un peu terre et mer à un prix assez raisonnable".

Une pavlova en dessert

En dessert, le chef conseille évidemment la traditionnelle bûche goût chocolat/café. Mais pour changer Pierre Rullière imagine une belle pavlova : "On a la crème fouettée, il y a aussi cette meringue, donc on a de l'onctuosité puis du craquant. Et après on parsème de fruits exotiques, passion, mangue... Un dessert léger pour finir l'année !"

Le chef du restaurant Le Coq d'Or rappelle que les meilleurs plats ne sont pas les plus chers mais ceux que l'on cuisine en famille.