Isère, France

PEF, l'acteur et réalisateur Pierre-François Martin-Laval, a retrouvé un enfant qu'il avait croisé au cinéma les amphis de Vienne en février dernier. C'était lors d'une projection en avant-première du film Gaston Lagaffe. Le mercredi 11 avril, le cinéma de Vienne avait lancé un appel via les réseaux sociaux et France bleu, pour retrouver l'enfant qui souhaite devenir acteur, il s'appelle Issa. C'est chose faite !

Issa pourra passer le casting pour le prochain film de PEF. Le réalisateur est ravi que tout le monde se soit mobilisé !