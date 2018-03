Les résidentes de Domitys Le Clos Saint-Martin à Louverné ont tricoté une dizaine de bonnets qui seront remis aux coureurs avant et après chaque étape de la course. Le défi était lancé dans toutes les résidences Domitys de France.

Louverné, France

Ce dimanche marque le coup d'envoi de la première étape de la course Paris-Nice et aussi la fête des grands-mères ! A cette occasion, Domitys, partenaire de la course, a demandé à ses résidentes de confectionner des bonnets pour les cyclistes de cette 76ème édition. Un pari réussi, une centaine de bonnets ont été réalisés à travers toute la France notamment à Louverné près de Laval. Un petit groupe de résidentes du Clos Saint-Martin ont joué le jeu, armées de leurs aiguilles nos mamies tricoteuses ont travaillé sans relâche 'j'ai mis deux semaines à faire deux bonnets, il fallait faire vite car on avait jusqu'au 28 février pour tout envoyer' raconte Christiane, 79 ans.

La mission était aussi périlleuse car les résidentes ont travaillé sans modèles, heureusement elles se sont entraidées avec parfois quelques ratés 'j'ai fait à ma façon mais c'était moche, je l'ai quand même envoyé' se désole Georgette, 87 ans, 's'il y a une petite tête ça ira' dit-elle le sourire aux lèvres.

Malgré la petite pression pour finir les bonnets dans les temps, Léone a aimé participer à ce défi 'c'était amusant , on a fait ça en commun c'était sympathique'. Jacqueline est surtout fière de voir ses créations portées par les coureurs du Paris-Nice 'surtout que j'aime le vélo je vais suivre la course à la télé'.

Après cette mission menée avec brio, nos mamies mayennaises ne sont pas prêtes de raccrocher les aiguilles, elles souhaitent désormais tricoter des couvertures pour le Secours Populaire ou encore Emmaüs.