Les résidents d'un Ehpad du Cannet vivent comme sur un paquebot

"C'est parti pour la Korian Croisière" annonce la directrice de l'Ehpad Korian Les Campelières du Cannet. Cette semaine, Valérie Beley et toute son équipe font voyager leur quatre-vingt résidents dans les Caraïbes. Toute la maison de retraite a été redécorée aux couleurs d'un paquebot. Le hall d'accueil de l'Ehpad a des airs de pont de bateau. Un grand poster, des fauteuils de détente, un bar ont été installés. Dans l'ascenseur, le programme de l'escale du jour est affiché. Et tout le personnel est vêtu comme un équipage de croisière.

Du fitness comme sur un paquebot

La vie des résidents est rythmée comme sur une croisière. Ils peuvent ainsi décider de prendre leur petit-déjeuner en "cabine", c'est à dire dans leur chambre. L'activité physique du matin est devenue le fitness du jour. Et comme sur une vraie croisière, les retraités ont aussi le droit à des spectacles tous les jours. Du changement apprécié par les résidents souligne le docteur de l'établissement, Bernard Teboul.

La jungle du Costa Rica recréée dans la salle de kiné

La croisière a démarré lundi de Miami, et des escales sont prévues à La Havane, au Costa Rica et à Fort de France. Pour chaque destination, des animations, des spectacles sont proposées en lien avec les pays. Par exemple à La Havane, les résidents ont redécouvert la salsa, le rhum, les cigares. Pour l'étape au Costa Rica, la salle de kiné a été transformée en Parc Tortugero avec un pont de singe, des tortues, la jungle recréée. Pour l'excursion à Fort de France, un marché créole sera proposé.

Réveiller les sens, les émotions, les souvenirs

Cette vraie-fausse croisière a été pensée par la directrice en ces temps difficiles pour casser la monotonie et réveiller les sens et les souvenirs des résidents. "L'idée est de vivre comme si on était hors des murs de l'Ehpad" explique Valérie Beley qui a l'habitude de proposer de nombreuses animations tout au long de l'année. Pour Noël et aussi au moment du Festival de Cannes. Comme sur une vraie croisière, des photos sont prises et des cartes postales sont envoyées aux familles des résidents. Un film de vacances sera aussi réalisé.