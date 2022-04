Les résidents d'un EHPAD en Charente décorent leur maison de retraite avec des nains de jardin

Trente nouveaux résidents viennent d'arriver à l'EHPAD de Montbron en Charente. Ce sont des nains de jardin. Ils seront rejoints bientôt par d'autres compagnons. C'est le thème de la décoration prévue pour le printemps et l'été. Un thème choisi par les résidents eux-mêmes. Défi supplémentaire : faire vivre des nains de jardin en intérieur. C'est une note de gaité et de fantaisie pour cette maison de retraite.

Le nain jardinier voisine avec le nain plongeur © Radio France - Pierre MARSAT

Paulette, l'une des résidentes de la maison de retraite de Montbron, est fière de poser une colle au journaliste : comment appelle-t-on les gens qui aiment les nains de jardin ? Les "naindejardinphiles" ? Un jeu de mots autour du mot "nain" ? Pas du tout, ce sont "des nanomanes", rigole Paulette. Les sourires sont éclatants : certains jouent avec les nains de jardin comme avec des poupées.

Les nains de jardin ont investi le hall d'entrée, et plusieurs petits salons de la maison de retraite © Radio France - Pierre MARSAT

Le bulletin municipal de Montbron a donné un coup de main, et les généreux donateurs de nains de jardin sont venus enrichir la collection. On dépasse les 30 sujets, et bientôt c'est une Angoumoisine qui en apportera 15 de plus. La maison de retraite, ce n'est pas triste : un peu de fantaisie c'est bon pour la mémoire et pour le moral des résidents.

