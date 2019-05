Les restrictions d'accès au Mont Blanc, par la voie normale commencent samedi

Saint-Gervais-les-Bains, France

Ces restrictions ont fait polémiques, elles ont fait l’objet de multiples rencontres… elles seront donc appliquées dès samedi. Restrictions ca veut donc dire : à partir du 1er juin et jusqu'au 29 septembre les alpinistes doivent avoir une réservation dans un des refuges (passant par Tête-Rousse, l’aiguille du Goûter, le dôme du Goûter et l’arête des Bosses) sur l’itinéraire et une pièce d’identité.

Le personnel du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) et les membres de la brigade blanche créée par la commune de Saint-Gervais effectueront des contrôles inopinés sur l’ensemble de l’itinéraire pour s’assurer du respect des dispositions de cet arrêté - préfecture 74

Pour les amendes éventuelles, ça ne rigole pas :

• camping en site classé (sur le glacier) : 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende

• rébellion : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende

• filouterie : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende

La préfecture précise que ce dispositif complète les actions de contrôle conduites par les services de l’État et les forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité des pratiquants sportifs.