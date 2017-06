Les rillettes du Mans s’affichent pour les 24 Heures !

Le réseau "Porc fermier de la Sarthe" profite de la 85ème édition de la grande course d'endurance, qui démarre ce dimanche avec le pesage, pour lancer une campagne de communication à l'attention des visiteurs étrangers. Le message en anglais et en français? Goûtez et achetez nos rillettes!

"Les Anglais intéressés, par les rillettes, on les remarque tout de suite!" , raconte Stéphane Hardy, de la charcuterie "Aux délices de l'étoile" en centre-ville du Mans. "On les repère dès qu'ils regardent la vitrine: ils ont les yeux fixés sur les pots!" Et ensuite, lorsqu'ils franchissent la porte, ils prennent leur temps, remarque Annick Quelier, la patronne: "Ils regardent absolument tout! Ils découvrent ce type de magasins qu'ils n'ont pas forcément chez eux". On les reconnaît aussi bien sûr aussi à leur façon de s'exprimer, poursuit la commerçante: "Ils ont beaucoup de mal à prononcer le mot 'rillettes'.Généralement on leur en fait déguster".

"Diffuser notre patrimoine gastronomique"

C'est la première fois qu'une campagne de communication coordonnée sur les rillettes sarthoises est lancée à destination des étrangers pendant les 24 Heures du Mans. "Il n'est jamais trop tard pour bien faire", reconnaît avec le sourire Alain Cabannes. "On doit pouvoir exploiter davantage le patrimoine gastronomique de notre département à l'occasion de cet événement", estime le directeur du réseau des "Porcs fermiers de la Sarthe". "Si d'autres entreprises, d'autres réseaux de commerçants, d'autres restaurateurs le font, tant mieux! Tout le monde y gagnera". Alain Cabannes anticipe des retombées économiques en deux temps. D'abord immédiatement pendant la semaine des 24 Heures du Mans: "à partir du moment où on explique aux gens ce que sont les rillettes du Mans, il y a des chances qu'ils en achètent quelques pots". "Nous ne faisons bien une action commerciale", explique le directeur du réseau des "Porcs fermiers de la Sarthe". Et puis les retombées, plus diffuses, espérées à moyen et long terme: "Cette opération permet de diffuser notre patrimoine gastronomique", assure Alain Cabanes.

Expliquer l'élevage des cochons en Sarthe

Autre volet de cette opération de communication: la sensibilisation. Mieux faire connaître les produits artisanaux, faits maison et à l'élevage des animaux. Les bouchers et charcutiers qui participent à l'opération distribuent des brochures en français et en anglais pour expliquer comment grandissent les cochons sarthois avant que leur viande devienne... des rillettes!