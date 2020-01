Les roux et leurs super-pouvoirs

Le 12 janvier, c'est la journée mondiale des roux. C'est l'occasion pour nous de découvrir pourquoi les roux et les rousses sont des individus réellement hors du commun.

La journée mondiale des roux est une occasion unique de célébrer la rousseur partout dans le monde.

Cette date totalement symbolique a pourtant le mérite de consacrer ces êtres hors normes que sont les roux et les rousses.

Kiss a ginger day

La première édition de cette Journée mondiale des roux date du 12 janvier 2009. Elle est à l'initiative du comédien canadien (et roux !) Derek Forgie. A l'époque, elle s'appelle "kiss a ginger day" (la journée pour embrasser un roux) et c'est une sorte de pied de nez à une blague de la série animée South Park dans laquelle le personnage d'Eric Cartman avait instauré un "kick a ginger day" (la journée pour taper un roux).

Un petit kick est alors devenu un grand kiss...

Derek Forgie, inventeur du "kiss a ginger day" © AFP - Artur Widak / NurPhoto

Des facultés hors-normes

A l'image des X-Men, les super-héros de Marvel Comics, la rousseur est le fruit d'une mutation génétique. Sans rentrer dans les détails, cette mutation est récessive ce qui veut dire qu'elle ne s'exprime que si nos deux parents nous l'ont transmise.

Si les roux et les rousses ne représentent que 2% de la population, ce gène mutant est en réalité porté par près de 14% des êtres humains. Des parents blonds, bruns ou châtains peuvent donc porter ce gène sans le savoir, le transmettre à leurs enfants et se voir offrir par la nature un magnifique bébé roux.

Les roux se cachent donc parmi nous.

Toujours à l'image des X-Men de Marvel Comics, les roux et les rousses présentent des facultés hors-normes.

Sensibles au soleil, leur corps produit naturellement plus de vitamine D que celui d'un brun, d'une blonde...

Cette abondance de vitamine D joue un rôle majeur dans la fixation du calcium sur les os. Elle protège alors les roux et les rousses contre les effets de l'ostéoporose mais aussi du rachitisme ou de l'hypertension artérielle. Ils sont donc moins sensibles à ces maladies.

Plus surprenant, et toujours au rayon des super-pouvoirs, les roux et les rousses seraient plus résistants aux produits anesthésiants. C'est en tous cas la conclusion d'une expérience de l'American Society of Anesthesiologists.

Les endormir demanderait, en moyenne, une surdose de 20%.

Enfin, il se murmure que leur peau est moins propice aux piqûres de moustiques mais aucune étude ne permet, à ce jour, de l'affirmer.

Evolution de Jean Grey, super-héroïne rousse chez Marvel Comics - Paul Renaud

Des sorcières aux grands rassemblements

Les roux et les rousses font l'objet de moqueries et de maltraitances depuis des siècles. Quand ils ne sont pas bannis ou torturés pour sorcellerie, ils subissent les brimades scolaires ou ces mauvaises blagues qui ont la vie dure.

Pour se redonner du courage, ils se roux-unissent lors d'événements thématiques.

C'est en effet pour célébrer la fierté de toutes les rousseurs que le festival RedHead Day existe.

Initié aux Pays-Bas en 2005, ce festival de deux jours rassemble des personnes aux cheveux roux autour des arts, de la culture et, par extension, de tout ce qui touche à la couleur rouge. Ce festival détient également le record du plus grand rassemblement de têtes rousses avec 1672 individus.

Plus modeste, le festival breton Red Love se tient au mois d'août près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il réunit près d'un millier de visiteurs et il est ouvert à tous, roux et non-roux.

Pour en savoir plus :

RedHead Days : redheaddays.nl/fr/

Red Love festival : redlovefestival.org

Des bisous pour tous les roux

Au delà du cliché, cette journée du 12 janvier est l'occasion de célébrer les rousses et les roux.

Au cinéma, on pense à des comédiennes comme Audrey Fleurot, Julianne Moore, Isabelle Huppert ou Nicole Kidman mais il ne faudrait pas oublier Chuck Norris, David Caruso ou Michael Fassebender.

Niveau musique, on retrouve dans les hit-parades des Mick Hucknall de Simply Red, Jimmy Somerville ou Ed Sheeran aux côtés de Mylène Farmer, Tori Amos ou Florence + the Machine. N'oublions les personnages de fiction comme Jessyca Rabbit ou Poil De Carotte.

Enfin, pas besoin d'être une célébrité pour être fêté lors de cette journée spéciale ! Alors n'oubliez pas :