Les rugbymen de Marçon se baignent dans le lac pour fêter la nouvelle année

"N'oubliez pas les gestes de sécurité : se mouiller la nuque avant de plonger dans cette eau qui est à peu près à 6°", les consignes sont données avant le bain annuel ce dimanche 9 janvier dans le lac des Varennes du club de rugby de Marçon, près de Montval-sur-Loir. Depuis quatre ans, le club organise cet évènement ouvert à tous pour marquer la nouvelle année dans la convivialité.

Damien, en combinaison jaune avec une perruque bleue sur la tête se prépare. "Je suis déguisé en Marge Simpson, avec les moyens du bord", s'amuse ce rugbymen. "On est une grande famille, on aime bien s'amuser, autant le faire dans la joie et la bonne humeur!" Au total, 22 participants se sont mis à l'eau. Certains sont ressortis rapidement en grelottant, d'autres ont préféré y rester. "Elle est fraîche, mais on n'y réfléchit pas trop, le fait d'être ensemble nous le fait oublier", résume Amory.

Avant le grand bain, les participants n'ont pas manqué la photo souvenir © Radio France - Raphael Cann

Certains sont même des habitués de l'exercice. "J'aime bien de temps en temps aller me baigner dans une eau froide. Comme je fais beaucoup de sport, ça fait du bien aux muscles", raconte un membre du club, le dernier à sortir du lac. "L'année dernière, quand il y avait de la neige en février, une semaine après, j'étais dans la rivière."

Après l'annulation de cet évènement l'an dernier, ce bain était très attendu par les membres du club et les habitants des environs. "On a eu pas mal de mails pour nous demander si on le faisait cet année", explique Josépha Bourgoin, la présidente du Racing Marçon 72. "On a de plus en plus de monde, c'est rentré presque comme un petit rituel." Et pour se réchauffer, les participants n'ont pas manqué leur récompense : un verre de vin chaud ou de chocolat.