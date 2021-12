Les rugbymen du RCRP se remettent à nu pour leur calendrier 2022

Les joueurs du Rugby Club Romanais Péageois tombent le short ! Une vingtaine d'entre eux ont participé cette année à des séances photos dénudés, pour illustrer un calendrier 2022 "Les Dieux du RC" d'ores et déjà en vente. Pour un calendrier acheté 10 euros, 1 euro est reversé à l'antenne drômoise de l'association Movember, engagée dans la prévention des cancers masculins. Les calendriers sont en vente chez les commerçants romanais partenaires, mais également en ligne (cliquer ici).

Ce n'est pas toujours très simple hein ! Parce que derrière nos airs de gros costauds, il y a quand même parfois de la timidité, mais aussi des complexes chez les joueurs de rugby - le capitaine, Jonathan Best

"C'était cool de jouer le jeu. Tout le monde s'est régalé à faire ça" sourit Jonathan Best, le capitaine du RCRP, "aujourd'hui si on veut que la communication fonctionne bien, il faut faire du décalé. On a fait ce choix-là, qui était déjà le choix du club l'année dernière. On poursuit, en espérant que ça marche aussi bien !" L'an passé, 500 calendriers 2021 ont été vendus. L'association des joueurs avait pu récolter 2 000 euros, et un chèque de 500 euros avait été signé à Movember Drôme.

Les rugbymen du RCRP ont choisi cette fois-ci de faire leurs séances photo chez les sponsors du club - RCRP

Cette fois-ci, les joueurs ont mis en avant les partenaires du club, en prenant la pose sur des lieux professionnels aussi différents qu'un bar, une agence immobilière - plus précisément devant, à la vue des automobilistes qui ont joué du klaxon à la vue des paires de fesses - ou encore une station de lavage de véhicules - un matin, à 8 degrés.

Où les rugbymen ont-ils pris la pose ? - le joueur Bertrand Cotté, à l'initiative du projet Copier

"On a aussi voulu faire une photo au pied du Jacquemart, mais c'était compliqué, c'est un endroit dans la ville où il y a quand même beaucoup de passages. On n'a pas franchi le Rubicon, on est resté dans des tenus plus classiques" plaisante Jonathan Best.

Les maladies autour des testicules et de la prostate, les hommes en parlent très peu aujourd'hui. C'est surtout pour libérer la parole - Bertrand Cotté, représentant de l'association des joueurs

Movember Drôme est un mouvement autour de la prévention des cancers masculins, qui vient du rugby anglo-saxon et australien. "Je ne dis pas que c'est une affaire d'hommes, mais on représente quand même ce côté "homme" explique Bertrand Cotté, représentant de l'association des joueurs, à l'initiative du projet, "par ce financement, on aide directement des praticiens et des structures médicales".

Les calendriers sont en vente depuis deux semaines. "On en rajoute au fur et à mesure chez les commerçants, et on communique beaucoup sur notre page Facebook. Il y a aussi la plateforme internet, et le contact direct avec les joueurs" expose Bertrand Cotté, rappelant avec le sourire que c'est peut-être le moment de faire un cadeau de Noël original.