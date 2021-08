Les Sables d’Olonne : des araignées de mer au milieu des baigneurs

Des araignées de mer entre les jambes des baigneurs, sur la grande plage des Sables d'Olonne... On ne peut pas vraiment parler d'invasion, mais quand même : quelques dizaines de ces crustacés, vivants, ont été vus en bord de plage depuis quelques jours, et c'est extrêmement rare. C’est ce que dit Jacky, un Sablais âgé d’une cinquantaine d’années : « je n’ai jamais vu ça sur la grande plage, aussi près du bord ».

Alors, certains promeneurs marchent en regardant où ils mettent les pieds, ou prennent leurs précautions, comme Jean-Yves, qui pratique le longe-côte : « j’ai des chaussures pour me promener dans l’eau, donc, ça ne me gêne pas plus que ça. Et puis, ça a son charme ! »

Attention où on met les pieds ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Mais de toute façon, il n’y a pas à s’inquiéter. Aucun danger, dit Paul Gardarin, surveillant de baignade pour la SNSM sur la grande plage des Sables d’Olonne : « ce sont de toutes petites pinces, donc, rien à voir avec les grosses pinces que peuvent avoir les homards ou les tourteaux. Elles ont plus peur que nous ».

La migration des araignées de mer vers les côtes n'a rien d'exceptionnel à cette période de l'année, mis en général, elles ne s’approchent pas autant et restent sur les fonds rocheux. Rien à voir, cependant, avec le phénomène observé récemment dans les Cotes d’Armor. La bonne nouvelle, pour les pêcheurs professionnels, c'est qu’il y a beaucoup d'araignées en ce moment, mais n'espérez pas pour autant en ramasser vous-même, sur la plage des Sables d'Olonne. La pêche y est strictement interdite, comme dans toute la baie.