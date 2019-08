Les Sables d'Olonne : elle mise 40 euros au casino, elle repart avec 50 000

Une retraitée a décroché le jackpot du casino des pins lundi aux Sables d'Olonne, elle a gagné un peu plus de 50 000 euros en jouant sur une machine à sous.

Une retraitée décroche plus de 50 000 aux machines à sous du casino des pins des Sables d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

Une retraitée a remporté 50 661 euros au Casino des Pins des Sables d'Olonne lundi. Elle a décroché le jackpot en jouant sur une machine à sous, il a suffi de quelques minutes et d'une mise de 40 euros pour qu'elle gagne le gros lot. Cette cliente habite les Sables d'Olonne, c'est une habituée de ce casino, un des 33 établissements du groupe Joa. Ce jackpot ne constitue pas un record mais il fait partie des plus gros gains, "50 000 euros, ça arrive une fois par an en moyenne chez nous", explique la responsable marketing du casino.

Elle est allée faire la sieste en sortant

L'heureuse gagnante est venue à deux reprises lundi au casino, d'abord en matinée avec son époux. Le couple est ensuite allé déjeuner puis le mari a voulu revenir jouer. Sa femme a répondu qu'elle voulait d'abord faire une sieste mais l'homme a insisté et l'a convaincue. Ils sont donc revenus et le jackpot est tombé quelques minutes après leur arrivée. La direction du casino leur a offert une coupe de champagne avant que la vieille dame reparte... faire sa sieste.