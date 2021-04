Les Sables d’Olonne : une fresque géante sur un immeuble du remblai

On ne peut pas ne pas la voir, si on se promène sur le remblai de la grande plage, aux Sables d'Olonne : une fresque de 300 m2 est en cours de finition, sur un immeuble d'une dizaine d'étages, au niveau de la pendule. Elle reproduit un tableau du peintre Albert Marquet exposé au musée d'art contemporain de la ville. Son titre : "Eté, la plage des Sables d'Olonne".

La peinture d'Albert Marquet reproduite sur l'immeuble - © Hugo Maertens

C'est la municipalité qui a décidé de réaliser ce projet. Sur une idée toute simple : les propriétaires de l'immeuble devaient faire le ravalement. Pourquoi ne pas en profiter pour valoriser un des côtés du bâtiment, en utilisant l'échafaudage en place ? La mairie a fait appel à une entreprise spécialisée, CitéCréation. Quatre personnes auront mis environ trois semaines à reproduire le tableau.

Floriance Mandin, chef d'équipe, vérifie régulièrement son travail © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il y a bien sûr un gros travail de préparation, pour établir un quadrillage précis. Sur ce mur, les peintres ont utilisé des carrés de 1,5 X 2 mètres. "Mais la technique ne fait pas tout", dit Floriane Mandin, la chef d'équipe : « la spécificité de l’art mural, c’est que c’est à cheval entre une grosse partie artistique et une grosse partie technique. Il y a un vrai savoir-faire technique, mais si on n’a pas l’œil artistique et la sensibilité artistique, on n’est pas capable de la faire ».

Un budget d'environ 60.000 euros

En tous cas, les Sablais apprécient. Même si les 60.000 euros que cette fresque coûte à la mairie font un peu tiquer quelques-uns, il y a unanimité, de la part des promeneurs rencontrés sur le remblai : « c’est joli, c’est mieux que de voir du béton ! On colore les immeubles, c’est parfait ! Il faudrait plus de projets comme ça ! ».

« C'est prévu », dit l'adjoint à la culture, Jean-François Dejean. « Il y a une volonté de faire venir l’art dans la rue, et d’embellir la ville ». L’objectif de la mairie est aussi d'inciter les nombreux promeneurs du remblai à aller au musée.