La boutique fermera ses portes avant la fin de l'année, après plus de deux siècles de commerce sur le port de pêche des Sables d'Olonne. La marque You-You est à vendre, mais avec son histoire !

Les Sables-d'Olonne, France

L'histoire est née en 1803 du mariage d'un Monsieur You avec une Demoiselle You, nom très répandu à l'époque dans le bocage vendéen. La boutique a toujours vendu des sabots fabriqués sur place. Elle a été reprise dans les années 60 par la famille Billet : d'abord Pierre le père, puis sa fille Maryse. Aujourd'hui, elle a décidé de prendre sa retraite.

Le sabot verni en noir reste le grand classique de chez You-You © Radio France - Emmanuel Sérazin

Une fabrique à souvenirs

En 2018, la boutique vend toujours des sabots en cuir et bois fabriqués sur place. On y trouve aussi des mules et autres chaussures confortables. Mais le sabot reste l'emblème de ce commerce séculaire. Au point d'être entré dans l'histoire de tous les Sablais, qui défilent dans la boutique depuis l'annonce de la fermeture...

Le défilé des clients chez les sabots You-You Copier

Pierre Billet, puis sa fille Maryse, ont toujours fabriqué les sabots dans la boutique sous le regard des clients © Radio France - Emmanuel Sérazin

La semelle du "sabot-gamelle" offrait un certain confort aux vignerons pour travailler à genoux © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le 18 est la plus petite pointure proposée par les sabots You-You © Radio France - Emmanuel Sérazin

You-You, une marque à vendre

La marque You-You est une marque déposée. Elle est aujourd'hui à vendre, mais pas dans n'importe quelles conditions. Explications...

Pierre et Maryse Billet, propriétaires des sabots You-You Copier

Pierre et Maryse Billet, les actuels propriétaires des sabots You-You © Radio France - Emmanuel Sérazin

Si vous voulez une paire de sabots, dépêchez-vous : le stock s'amenuise très vite © Radio France - Emmanuel Sérazin

La date de la fermeture définitive n'est pas encore décidée. Mais dans tous les cas, ce sera avant la fin de l'année.