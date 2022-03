La poule est-elle en passe de devenir un animal de compagnie comme les autres? Un enseignant de l'Université du Mans lance un questionnaire pour nourrir la rédaction d'un ouvrage sur le profil des propriétaires de poules et les nouveaux rapports des Sarthois à cet animal.

Les Sarthois et leurs poules : un chercheur de l'Université lance une enquête

Dans les villes aussi, les poules sont de plus en plus nombreuses. (Photo d'illustration)

Les poules au cœur d’une enquête menée par un enseignant-chercheur de l’Université du Mans. Qui en possède une ou plusieurs aujourd’hui en Sarthe ? Et pour quelles raisons ? Frédéric Fortunel a élaboré un questionnaire avec deux étudiantes du master « Management des territoires en transition écologique ». Les 900 réponses qu’ils vont dépouiller serviront à alimenter un ouvrage sur la « géographie de la poule ». Leur hypothèse de travail est que, ces dernières années, le rapport des Sarthois à cet animal a beaucoup changé. « Nous voulons comprendre comment vivent ces propriétaires de poules. Les avantages qu’ils y voient, les inconvénients », indique Frédéric Fortunel, l’enseignant qui coordonne ce travail. « Nous souhaitons produire une analyse sur les nouveaux liens aux animaux », explique-t-il.



Comprendre qui sont les Sarthois propriétaires de poules

« La poule semble être un animal un peu anodin, sans grand intérêt, qui peut prêter à rire, contrairement aux chiens ou aux chats. Je veux revaloriser la place de la poule tout en montrant comment elle a évolué dans le temps », annonce le chercheur de l’Université du Mans. « Animal de basse-cour au siècle dernier, puis animal d'élevage professionnel, parfois intensif. Aujourd'hui, on voit réapparaître la poule dans les jardins de nos villes, dans les villages où des personnes les acquièrent pour s'alimenter, pour avoir de la compagnie dans le jardin, etc… Certains en ont même sur les balcons de leur appartement ! », sourit le spécialiste en géographie sociale.

Frédéric Fortunel entend comprendre qui sont les Sarthois propriétaires de poules. « Je cherche à connaître ces populations-là, pour peut-être, aussi, dépasser les oppositions traditionnelles qu'on peut avoir dans l'actualité tous les jours, entre des associations très militantes et des professionnels qui défendent leurs activité », explique-t-il.



Quinze minutes pour répondre à un questionnaire

Concrètement, cette enquête se compose d’un formulaire de 90 questions qu’il faut « quinze minutes » pour traiter, en ligne. « C'est un questionnaire très simple dont tout le monde peut se saisir », précise l’enseignant-chercheur. France Bleu Maine l'a consulté. Voici quelques-unes des questions posées : « Comment avez-vous acquis vos poules ? », « D’où vient votre idée d’un élevage de poules ? », « Pour vous, une poule, c’est… ? », « Avez-vous donné un nom à vos poules ? » « Les éventuels conflits de voisinage ? ». L’enquête s’intéresse aussi au profil des propriétaires : âge, lieu de résidence, composition du foyer, type de logement…

► Le questionnaire en ligne accessible ici

► Pour recevoir le questionnaire sur un téléphone portable il faut envoyer le mot "poule" au : 06.95.12.77.34

Un ouvrage de synthèse en 2023

Dans un second temps, certainement après l’été, viendra l'étape du dépouillement des réponses, avec l’appui d’un logiciel informatique. « En les analysant, en les triant, en les regroupant, nous pourrons définir des profils de rapport à l'animal. Cette enquête s’inscrit dans un champ plus large. Je me suis aussi intéressé aux sélectionneurs de races de poules, aux personnes qui sauvent des poules, aux producteurs… », explique le géographe manceau Frédéric Fortunel. Son objectif est de sortir l’ouvrage de synthèse « l’année prochaine », en 2023.