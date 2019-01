Les sauveteurs en mer de Port-en-Bessin appellent à ne pas se tromper de cagnotte !

Port-en-Bessin-Huppain, France

Éberlués, et même choqués, les sauveteurs en mer de Port-en-Bessin. Comme ils l'ont écrit le 8 janvier 2018 sur leur page facebook :

"120 000 € !!! C’est aberrant ! Nous avons lancé un financement participatif pour renouveler notre vedette de SAUVETAGE et n’avons, depuis juillet, récolté que 500€ !! Il n’y a rien qui vous choque ???"

Les réactions n'ont pas traîné. Le montant de la cagnotte a plus que doublé depuis, atteignant 1400 euros le lendemain. Mais on reste quand même bien loin de l'objectif de récolter 225 000 euros. C'est le quart du prix total du nouveau bateau (900 000 euros), la SNSM nationale finançant un autre quart, la région et le département du Calvados, le reste. Et ce bateau, les sauveteurs en ont plus que besoin. Un navire de sauvetage hauturier, plus grand que leur actuelle vedette, 14,5 mètres contre 10,5 mètres, et plus puissant. Il leur permettra de sortir par gros temps. Tous ont en mémoire le naufrage du chalutier l'Essor en février dernier dans des creux de 4 mètres. Non seulement la vedette de la SNSM n'a pas pu sauver l'équipage, mais elle même a failli y rester. C'est l'intervention d'un autre chalutier qui a permis d'éviter un double drame. "Tout le monde est resté très marqué" confie toujours ému le patron de la station portaise Stéven Gérard, qui relance donc l'appel à la solidarité, rappelant que les sauveteurs en mer sont bénévoles et sont financés à 80% par les dons.

Rendez vous sur la page Facebook de la SNSM de Port-en-Bessin pour faire un don. En attendant, le centre national de formation de la SNSM leur prête un bateau de 13,5 mètres, un navire en fin de carrière qui les dépannera, "le moins longtemps possible" espèrent-ils.