Wambrechies, France

Ils ne les font pas, mais ils ont déjà 60 ans ! Les Schtroumpfs ont vu le jour, sous le crayon du Belge Peyo, le 23 octobre 1958. C'est à cette date qu'il dessinait les petits hommes bleus pour la première fois dans un album.

Depuis, la bande dessinée a fait le tour du monde. Pour leur souhaiter un bon anniversaire, un passionné de BD de la métropole lilloise a créé une statue à l'effigie d'un des personnages, le Schtroumpfissime. Tony Dhaussy habite à Wambrechies, il est le créateur du site internet Zédibulle, où il commercialise des pièces rares issues de l'univers de la BD.

Quinze exemplaires

Il propose donc cette édition limitée, un bronze de 32 centimètres de haut et de 14 kilos, validé par la famille de Peyo, dont il a confié la conception à un sculpteur parisien, Eric Delaval. Le Schtroumpf n'est pas bleu, car avec le bronze, ce n'était pas possible. Tony Dhaussy affirme que "c'est une vraie œuvre d'art, car le bronze est une matière noble. En plus, c'est très limité, il n'y a que quinze exemplaires dans le monde".

Tony Dhaussy nous présente le Schtroumpfissime Copier

Huit sculptures ont déjà été commandées, par des passionnés, car "il n'y a pas d'âge pour aimer les Schtroumpfs. Dans le monde entier, on parle Schtroumpf !"

Allez, on schtroumpfe un schtroumpfe anniversaire à nos amis Schtroumpfs !