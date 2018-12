Les secouristes d'Ouessant sauvent une chèvre coincée sur les rochers

Ouessant, France

Dans la crèche, on trouve l'âne et le bœuf. Sur les rochers d'Ouessant, entourés d'eau, on trouve aussi une chèvre. Piégée par la marée montante, à Pern, la chèvre ne pouvait pas revenir à terre.

Les sauveteurs en mer d'Ouessant ont dû se jeter à l'eau pour sauver l'animal, comme le prouvent les images du photographe ouessantin Cédric Caïn.