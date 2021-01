Les secrets de la bière

A défaut de pouvoir la goûter dans un bar, on va étudier la bière avec Sidonie Bonnec et le vidéaste Jivay.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à la bière et à son importance dans l'Histoire. Son invité est Jivay, vidéaste et créateur de la chaîne youtube "Une bière et Jivay", auteur du livre "Le Houblonomicon, tout ce qu’on ne vous a jamais dit sur la bière".

Que trouve-t-on dans la bière ?

Pour brasser une bière, on a besoin de quatre ingrédients.

On utilise bien sûr des céréales, surtout pour les sucres qu'elles contiennent. Ce sont ces sucres qui, en fermentant, vont produire de l'alcool. L'équation est alors très simple : plus on ajoute de céréales, plus la bière est forte en alcool.

On utilise aussi des levures dont l'importance est primordiale. Elle vont donner des saveurs supplémentaires, elles sont à l'origine des bulles qui assurent le pétillant de la bière et elles se chargent de transformer le sucre en alcool.

Il ne faut pas oublier le houblon qui est utilisé pour son arôme et qui donne l'amertume à notre brassage.

Enfin, il faut de l'eau pour réussir une bière. Le brassage de la bière demande énormément d'eau car il faut mouiller très souvent les ingrédients. En moyenne, on consomme dans une brasserie entre cinq et huit litres d'eau pour produire un litre de bière.

La bière au centre des civilisations

À l'origine, le brassage de la bière est une activité liée à la fertilité. Les femmes sont chargées du brassage et c'est une activité d'une importance centrale au cœur de la cité. Jivay nous apprend par exemple qu'une des première traces écrites connues est un poème sumérien gravé sur une tablette d'argile, un poème adressé à la déesse de la bière Ninkasi.

Dans l'Antiquité la bière jouait un rôle de premier ordre. La réussite des brassages est primordiale. Le Code d'Hammourabi qui édicte les lois d'une région du Proche-Orient 1750 ans avant notre ère indique même qu'une personne qui raterait une bière serait noyée dedans en représailles.

Aujourd'hui, le rôle de la bière est également primordial puisque cette boisson et la taxe qui lui est associé, le droit d'accise, "contribue à combler le trou de la sécu" rappelle avec malice Jivay au micro de Sidonie Bonnec.

