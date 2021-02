Les slips, les caleçons... et maintenant les chaussettes en hommage à la Haute-Saône

Des slips, des caleçons et des boxers qui portent le nom de villages de Haute-Saône, autour de Lure ! Ces créations, pour le moins originales, avaient "fait le buzz" en décembre dernier... C'est un entrepreneur bordelais, bloqué en Haute-Saône durant le premier confinement de 2020, qui avait alors décidé de créer sa marque de sous-vêtements pour hommes en les baptisant chacun de jolis noms en "ans", comme les 3 villages alentours de Lyoffans, Athesans et Arpenans. Mais Geoffrey Delpy a, depuis, reçu pas mal de réclamations de clients haut-saônois et francs-comtois pas tout à fait satisfaits de leurs achats...

Les villages du 70 sont désormais bien inscrits sur les sous-vêtements... mais à l'intérieur

Les noms des fameux villages n'étaient pas inscrits sur les slips, caleçons et boxers concernés... Le créateur l'avait pourtant précisé au lancement de sa marque S BORDEAUX : c'est le modèle, la référence du sous-vêtement qui porte le nom des villages "auxquels je voulais rendre hommage et, à la base, on n'a _pas conçu nos articles pour être des articles souvenirs_", précise-t-il aujourd'hui.

Malgré tout, Geoffrey Delpy a décidé de faire une mise à jour de sa production en inscrivant bien désormais Arpenans, Lyoffans et Athesans sur ces articles... mais subtilement : "c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur via un transfert, une impression écoresponsable à côté de celles de nos mentions légales, de notre logo et de la référence du produit. Donc c'est pas visible ostensiblement, mais en tous cas, maintenant, les noms sont présents". Pour l'instant, 40% des stocks de ces sous-vêtements "haut-saônois" comportent la fameuse inscription -intérieure- correspondante et la mise à jour sera terminée cet été.

Les Aynans, nouvelles égéries du pays luron en 2021 pour la marque bordelaise

S BORDEAUX compte au total une trentaine de références et les slips/caleçons/boxers en hommage au département 70 représentent 20% des 10.000 articles vendus depuis le début de la commercialisation de la marque en novembre 2020. Et son fondateur va continuer de mettre à l'honneur les villages de Haute-Saône avec ses nouvelles créations lancées en mai prochain : des chaussettes, baptisées "Aynans", Les Aynans étant un autre village du secteur de Lure.

"Mais là, techniquement, ça sera pas possible d'écrire le nom sur les chaussettes : on n'a pas de place", prévient Geoffrey Delpy. Les chaussettes Aynans auront néanmoins deux références : une version mi-mollets et une version soquettes "et on a aussi deux autres références de chaussettes qui sortiront en mai 2021, mais on a pas encore trouvé de noms... Donc, on recherche et on est ouvert à toutes suggestions ! Surtout si les villages proposés se terminent joliment en 'ans' encore"... Alors, bientôt de nouvelles communes de Haute-Saône plébiscitées ?