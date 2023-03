Les soignants de l'Hôpital Nord Franche-Comté en entraînement au stade Bonal

Une préparation digne de professionnels pour les soignants de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Les Hospitalions, l'équipe chargée de représentée Trévenans ont pu s'entraîner sur les terrains du FCSM, au stade Bonal, ce mardi, pour s'entraîner. Une séance sur la pelouse de Wembley, celle-là même que foules les joueurs professionnels Jaune et Bleu, lors de leurs entraînements. Le 12 juin, prochain, les Hospitalions participent au Tournoi de football des soignants. Une compétition rassemblant les équipes de 16 centres hospitaliers, chacune avec la tâche de représenter un club de Ligue 1 ou de Ligue 2.

ⓘ Publicité

Les Hospitalions représenteront l'Hôpital Nord Franche-Comté et le FCSM, à Toulouse, en juin

Le personnel de l'Hôpital Nord Franche-Comté y portera les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard. Alors pour s'assurer qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions, ils ont été accueillis au stade Bonal, pour une photo officielle avec le staff du club, et surtout pour recevoir leurs tenues Jaune et Bleu. Et en prime, ils ont eu une surprise. C'est le coach sochalien, Olivier Guégan lui-même qui pilotait leur session d'entraînement.

Séance d'entraînement, sur le terrain Wembley, dirigée par Olivier Guégan. © Radio France - Christophe Beck

Le Tournoi des soignants se disputera au Stadium, l'antre de 33 000 places du Toulouse Football Club. Les équipes sont composées d'hommes et de femmes de tous âges, avec des fonctions diverses au sein de leur structure.