Les sportifs dijonnais mannequins le temps d'une journée

Il y avait du beau monde ce mercredi à défiler rue Mably à Dijon à l'occasion de la troisième édition du Dijon Fashion Day. Les sportifs des principaux clubs de la côte d'or ont accepté de troquer les crampons contre les collections automne-hiver des magasins du centre-ville.

Sur le "red carpet", des basketteuses, joueuses de rugby, ou encore des handballeurs, au total sept clubs sportifs étaient représentés (CDB, JDA Basket fauteuil, Athletic Gym, DMH, CSLD, Fenris, Gazelle et DFCO Féminin). C'est la troisième édition du Dijon Fashion Day, qui se tient deux fois par ans au même moment que la semaine de la mode à Paris. Cet événement à l'initiative de l'union des commerçants Shop in Dijon et du magazine Femme en Bourgogne vise à dynamiser le centre-ville.

Nous les sportives on ne sait pas marcher !"

Il n'est pas évident d'échanger les crampons contre les talons, et le gazon contre le tapis rouge reconnait Laetitia, "nous les sportives on ne sait pas marcher !" Mais avec un body en dentelle et un fuseau noir, cette joueuse de de l'équipe de Rugby les Gazelles fait sensation. Difficile de marcher comme un mannequin, mais surtout de s'habiller comme un mannequin "on a beau avoir un corps d'athlète, on est pas forcément bien fait, soupire Laetitia, j'ai quand même du mal à m'habiller avec mes épaules de joueuses de rugby".

