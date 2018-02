Haut-Folin, Saint-Prix, France

Accéder à la petite station de ski du Haut-Folin, dans la Nièvre, se mérite. Une succession de petites routes enneigées, au milieu des sapins avant d’arrivée au chalet de Préperny, point de rendez-vous des amateurs de sports de glisse. Ceux sont les bénévoles de l’association Skimo, pour le ski en Morvan, qui depuis vingt ans se démènent pour faire vivre ce lieu.

Le Haut-Folin accueillait une piste de ski de descente jusque dans les années 80

« Le point culminant de la Bourgogne avec ses 900 mètres d’altitude a bénéficié autrefois d’enneigement très important raconte Jean-Luc de l’association Skimo, dans les années cinquante les premiers canons à neige en France ont même été testé au Haut-Folin ». Le Club Alpin Français avait, à cette époque équipé un chalet et installé une remontée mécanique. Mais à cause du réchauffement climatique et de l’enneigement trop irrégulier du massif, cette remontée a été abandonnée dans les années 80. Le chalet du CAF a été détruit dans un incendie et si l’association n’avait pas vu le jour, la pratique du ski aurait disparu dans le Morvan.

Le chalet de préperny , lieu de départ des pistes © Radio France - Isabelle Rose

Depuis 1998, une dizaine de passionnés s’efforcent de faire vivre la station dès qu’il neige

Mathieu, par exemple, dame chaque matin les 42 kilomètres de pistes de ski de fond. L’association Skimo a reconstruit un chalet, propose des skis de fond, des raquettes et des luges à la location.

« On a 200 paires de skis, 80 paires de raquettes, explique Bernard, membre de Skimo depuis quinze ans. Quand il y a vraiment de la neige, on peut avoir jusqu’à 400 personnes par jour qui viennent se promener ou skier ici, ceux sont des gens de la région, de l’Yonne, de la région parisienne essentiellement car nous sommes la première station de ski de fond avant le Jura et cela permet de venir à la journée ou pour le weekend»

La station du Haut-Folin survie grace aux passionnés de l'association Skimo Copier

Un coin restauration a même été ouvert cette année, là aussi tenu par des bénévoles comme Paulette : « On fait des crêpes, des chocolats chauds, café, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Moi ça me fait plaisir et pour une fois qu’il se passe quelque chose dans le Morvan, ça donne un peu de gaieté » poursuit la bénévole.

Alexandra et sa fille venues de l'Yonne © Radio France - Isabelle Rose

Jusqu’à 400 personnes par jour au Haut-Folin

La clientèle familiale apprécie, comme Alexandra, venue de Migennes, dans l’Yonne avec sa fille Loréna. « C’est la première fois que l’on vient, on n’a pas toujours la chance d’avoir de la neige dans le Morvan alors on en profite pour découvrir le ski de fond à deux heures de la maison, c’est une vrai chance.

L'occasion de profiter des joies de la neige également pour Monique qui habite Nevers. « C’est pas trop loin on peut se promener, faire du ski de fond, de la luge, cela permet de faire connaitre la région et d’en profiter ». Un peu plus loin Gaël et Jean Guy d’Autun terminent leur tour de ski de fond sur l’une des deux pistes rouges. « Nous venons très régulièrement, dès qu’il y a de la neige, c’est pratique car à trente minutes de chez nous, ça dépayse, les sapins sous la neige sont magnifiques le paysage est superbe. »

Damien est venu pour la journée de Seine- et Marne. Cet adepte de ski de descente découvre la station et le ski de fond. «On cherchait un endroit pas trop loin pour quelques jours et ma femme a trouvé ce lieu sur internet. J’avoue que je suis séduit, c’est beau et calme ».

Les amateurs de neige apprécient le lieu Copier