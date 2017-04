Les statues géantes en chocolat de Fabrice Gillotte pour Pâques

L'artisan chocolatier de Dijon s'est encore lancé un challenge un peu dingue pour Pâques cette année. Fabrice Gillotte a fabriqué deux statues à taille humaine en chocolat.

Ce n'est pas la première fois que Fabrice Gillotte fabrique des statues en chocolat. Mais des statues aussi grandes, ça c'est une première. Cette année, pour Pâques, le chocolatier de Dijon s'est lancé un challenge un peu fou : fabriquer des pièces tout en chocolat, d'1 m 25 et d'1 m 75. Les deux pirates à croquer sont en vitrine, dans la rue du Bourg à Dijon, et dans la boutique de Besançon.

15 jours de travail et quelques sueurs froides

Pour réaliser ces deux statues à taille humaine, le chocolatier a travaillé 15 jours. Du dessin de base jusqu'à la fabrication. Et lui tout seul. "C'est uniquement mon travail à moi, ce serait trop compliqué à expliquer, à montrer et c'est vraiment la main de l'artisan qui travaille, comme celle d'un sculpteur", explique Fabrice Gillotte. C'est lui aussi qui a transporté et installé, tant bien que mal, les statues en vitrine. Pas une maigre tâche d'ailleurs se souvient le chocolatier : "ça passait à 5 millimètres près ! On s'est fait des frayeurs dans la porte, l'an prochain il faudra que je revois les dimensions !"

Le pirate en chocolat (et son socle) mesure 1 m 75. © Radio France - Faustine Mauerhan

Un homme en chocolat de deux mètres l'an prochain ?

Mais Fabrice Gillotte veut aller encore plus loin, en hauteur. "L'an prochain, je monterais à deux mètres ! Deux mètres ça passe encore dans mes boutiques. En fait, il n'y a que le plafond qui pourra m'arrêter et surtout les spots. Avec la chaleur, ça ferait fondre le chocolat."