Les supporters du Losc ont leur bière!

Pour fêter les 10 ans de son bar, la patron du Chagnot, à Tourcoing, quartier général d'une section de supporters du Losc, a lancé la "Dogue", une bière en hommage aux footballeurs lillois.

Elle est blonde, légèrement ambrée, elle titre à 7 degrés 2: voici la Dogue! Il s'agit de la première bière en hommage au Losc! Elle a été lancée officiellement ce week-end par le patron du Chagnot, Franck Deffenain. Ce bar de Tourcoing est la quartier général d'une section de supporters du Losc. Pour fêter les 10 ans du bar, il a eu l'idée de lancer cette bière.

Il a fait appel à L'Atelier des Brasseurs, une petite brasserie située à quelques kilomètres de là, à Linselles. La bière est vendue pour le moment au bar directement, en bouteilles de 33 et de 75 cl. La bouteille est aux couleurs du Losc: étiquette rouge avec le dog, le chien emblème du club lillois. Et le lancement est une réussite!

Déjà des ruptures de stock!

Le patron du Chagnot avait commandé pour cette première 200 bouteilles de 33 cl. Ce lundi, il ne lui en reste plus que 50. Et il est déjà en rupture de stock pour les bouteilles de 75 cl, il en avait fait faire 40. Franck Deffenain le promet: il se remet au travail tout de suite pour organiser le réapprovisionnement! Il prévoit maintenant d'envoyer des Dogues aux joueurs et aux dirigeants du Losc pour qu'ils puissent la goûter. Et son rêve à terme, c'est que sa bière soit distribuée dans l'enceinte du Stade Pierre Mauroy!