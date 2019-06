Les supporters hollandais font de nouveau la fête à Valenciennes

Pour Italie-Hollande, le dernier match du mondial féminin de football accueilli à Valenciennes, près de 10 000 supporters des Pays-Bas défilent dans les rues de Valenciennes. La ville a mis les petits plats dans les grands : DJ, feu d'artifice et écran géant.

Valenciennes, France

Le 15 juin, 16.000 Hollandais envahissaient les rues de Valenciennes pour une fan-walk à l'occasion du match Pays-Bas Cameroun. Deux semaines plus tard, ils remettent ça : samedi 29 juin, six mille supporters en orange font la fête jusqu'au stade du Hainaut, moins nombreux mais tout aussi festifs! Les Pays-Bas affrontent l'Italie en huitième de finale du mondial féminin de football.

La rencontre a lieu a 15 heures, mais dès midi, 3.000 fans des lionnes hollandaises dansaient déjà sur la place d'arme. Ils ont prévu une nouvelle fois une fan-walk, un cortège qui les mènera jusqu'au stade du Hainaut. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu les places, la mairie a fait installer un écran géant sur cette place.

Quelques Italiens au milieu de la vague orange

Quelques 500 supporters de la squadra azura ont quand même fait le déplacement pour soutenir les Italiennes, mais leurs maillots bleus sont noyés dans la masse de t-shirts oranges des Hollandais.

Après le match, les festivités continuent : un tir de feu d'artifice est prévu dans la soirée, et il sera possible de regarder le dernier huitième de finale, Norvège-Allemagne, depuis l'écran géant. Puis il faudra dire adieu à la compétition à Valenciennes. "On s'était habitué à la fête" soupire le maire de la ville, Laurent Degallaix.