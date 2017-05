Les supporteurs du Sco d'Angers bloqués toute la nuit à Sablé-sur-Sarthe

Ce n'était vraiment pas leur soirée. Après la défaite de leur équipe 1-0 en finale de la coupe de France de football face au PSG, les supporters angevins ont passé une partie de la nuit en gare de Sablé à cause d'un problème mécanique sur leur TGV. Ils n'en sont repartis qu'à 7 h du matin.

C'est ce qu'on appelle une soirée à oublier. Après une défaite sur le fil de leur équipe, sur un but contre son camp de Cissokho à la 91e minute, un millier de supporters angevin rejoint la gare Montparnasse pour prendre place dans un TGV duplex spécialement affrété pour rentrer chez eux.

A 1 h 17, le train quitte Paris, mais peu après 3 heures, le conducteur signale "un problème de traction", causé par un problème électrique. Par précaution, explique la SNCF, le train s'arrête vers 3 h 30 en gare de Sablé, afin que les passagers puissent éventuellement sortir et se dégourdir les jambes. Sauf que l'attente va durer des heures. Quatre exactement. Jusqu'à 7 h du matin !

Toujours naufragés en gare de Sablé sur Sarthe ! Plus de 800 supporters de @AngersSCO en galère ... #SCOPSG — Marie BIEBER (@BIEBER__Marie) May 28, 2017

"Après la défaite, ça fait beaucoup. Avec les copains dans notre wagon, on l'a surnommé le train de la lose", plaisante Christophe Guicheteau, l'un des supporters bloqué depuis 3 heures. "On est descendu trouver une boulangerie à Sablé et on lui a pris 100 croissants", raconte encore le passager. Mais d'autres ont pris la mésaventure avec beaucoup moins d'humour :

4h qu'on est bloqué dans ce putin de train qui est censer etre special pour la final de la coupe de france vous etes des champions 🖒 @SNCF — Jaulin Thomas (@jaulin_thomas) May 28, 2017

La réparation ayant échoué, la SNCF a finalement décidé d'inverser les deux TGV et de placer en queue la machine de tête défaillante. La manoeuvre s'est achevée peu avant 7 heures et le train est reparti à 6h50. "On vient de repartir. Ce qui vient de nous arriver, c'est InOui !", a ironisé Christophe Guicheteau, en référence au nouveau nom donné aux TGV par la SNCF.