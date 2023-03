Les astuces insolites des Périgourdins pour faire face au démarchage téléphonique

Depuis le mercredi 1er mars, les démarcheurs téléphoniques ne peuvent plus nous appeler pour nous vendre tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée . Du lundi au vendredi, on ne pourra plus être embêté avant 10 heures du matin, entre 13 heures et 14 et après 20 heures. Ni le week et les jours fériés et les professionnels peuvent nous appeler au maximum quatre fois dans le même mois.

ⓘ Publicité

De nouvelles règles pour lutter contre le démarchage téléphonique sont entrées en vigueur, après un premier durcissement des règles le 1er janvier. Alors est-ce que vous avez vu du changement? On a demandé aux auditeurs de France Bleu Périgord, qui rivalisent d'ingéniosité.

Muriel place son perroquet devant le téléphone en haut parleur

"Je reconnais que je m'emporte facilement quand on m'appelle à n'importe quelle heure du jour, ou même tard le soir, explique Muriel, qui habite au Bugue. Depuis l'année dernière, j'ai un perroquet en peluche qui répète tout ce qu'on dit. Le temps que la personne m'explique ce qu'elle me propose, j'attrape mon perroquet, je l'allume, je le pose à coté de mon téléphone et puis la personne se débrouille avec lui qui répète tout ce qu'elle dit."

"D'un coté moi je ne m'énerve pas et en plus je rigole. Les démarcheurs ne tiennent pas très longtemps", renchérit, malicieuse, l'auditrice de France Bleu Périgord.

loading

"Moi je leur dit simplement que je suis locataire et ça les décourage beaucoup. Vous ne les intéressez plus, raconte Christophe, de Saint Capraise de Lalinde. J'en veux à mon opérateur téléphonique parce que je me suis mis sur une liste rouge mais on m'appelle quand même."

Jacqueline, de Saint-Astier s'énerve : "C'est tous les jours, ça peut aller jusqu'à sept appels par jour. Alors je regarde le numéro et je ne réponds pas. J'écoute les messages vocaux et comme personne ne parle, j'efface tout de suite."

Monique a opté pour une solution radicale

"Je ne suis plus embêtée parce que mon téléphone est en panne depuis deux mois, je ne le fait pas réparer à cause du démarchage intempestif. Je n'utilise plus mon téléphone à cause de ça, parce que j'ai eu jusqu'à 14 appels dans la journée. Je les ai tous relevés, je les ai donnés à la gendarmerie, mais bien sûr ils n'ont rien pu faire", se désole l'auditrice.