Les tigres blancs sont de sortie au zoo de Jurques

Jurques, France

Les trois jeunes tigres d'un an, Mohan, Raja et Rani viennent tout juste d'arriver au zoo de Jurques. Non loin de leurs cousins les tigres de Sibérie, les nouveaux pensionnaires disposent d'une grande forêt avec un bassin et un abri pour dormir. Les visiteurs peuvent les observer depuis deux postes, l'un situé en hauteur et l'autre en bas de la colline.

Dans la cabane située à flanc de colline, les visiteurs découvrent le faux tigre exposé à l'intérieur.

En entrant dans la cabane pour observer les tigres de loin, les visiteurs tombent nez à nez... avec un tigre! © Radio France - Marianne Yotis

"On dirait un vrai", confie l'un des visiteurs qui a sursauté en rentrant. Petits et grands peuvent aussi sentir l'odeur du tigre à travers un petit cylindre. La découverte est poussée jusqu'au présentoir en verre ou sont exposés un crâne de tigre, une griffe et une empreinte.

Les visiteurs peuvent sentir l'odeur du tigre dans l'un des points d'observation aménagé autour de la "forêt des tigres blancs" © Radio France - Marianne Yotis

Le mâle et les deux femelles sont prêtés par le zoo d'Amnéville dans lequel il sont nés pour une durée indéterminée. "Au bout d'un certain âge les tigres doivent quitter leurs parents pour se trouver un nouveau territoire et c'est dans ce cadre là que nous les avons accueillis" explique Guillaume Oury responsable animalier du zoo.

Un temps d'adaptation pour les jeunes tigres

Les visiteurs se pressent à la vitre pour avoir une chance d'apercevoir les tigres qui font le sieste un peu plus haut. Arrivés depuis une semaine, les félins sont un peu timides mais curieux

"Ils sont encore jeunes donc pas tout à fait sûrs d'eux, donc ils vont vivre quelques expériences, voir que les visiteurs ne sont pas dangereux et s'approcher petit à petit", précise le responsable animalier.

Petit à petit les tigres prennent leurs marques au zoo même s'ils ne s'approchent encore que rarement des visiteurs. - Zoo de Jurques

L'installation s'est bien passée, mais les petits nouveaux donnent du fil à retordre aux soigneurs.

"On essaye de les habituer à leur abri en leur donnant à manger là bas pour qu'ils comprennent que c'est là qu'ils doivent dormir mais on a toujours du mal à les rentrer le soir. En général ils attendent qu'on soit partis pour manger et pouvoir ressortir après. Ce n'est pas étonnant qu'ils dorment la journée", s'amuse Guillaume Oury.