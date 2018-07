Laval, France

"Merci les Bleus", c'est le slogan proposé par La Poste sur quatre timbres tricolores où les deux étoiles sont bien visibles. Celle qui symbolisent les deux titres mondiaux de l'équipe de France. C'est une série limitée puisque les planches ont été tirées à 65 000 exemplaires pour toute la France. Un collector de quatre timbres qui est vendu 5 euros.

Seulement 30 planches collector étaient disponible en Mayenne, mais c'est la même chose pour tous les départements nous a assuré le groupe La Poste. Et il n'y a qu'un seul point de vente en Mayenne (311 sur tout le territoire). C'est le bureau de poste dit "philatélique". Chez nous, il se trouve à Laval, au bureau Mendès-France (près de l'Hôtel de police). Dès ce jeudi matin et la mise en vente du collector, les clients se sont précipités. "Mes trois premiers clients à l'ouverture à 9 heures étaient là pour acheter ces timbres", explique une guichetière, "une dame attendait même devant la porte une demi-heure avant l'ouverture". A la mi-journée, plus de vingt planches avaient été vendues au bureau lavallois. Il reste une possibilité pour vous procurez les timbres "Merci les Bleus" en allant directement sur le site internet de La Poste.