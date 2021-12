Les touristes étrangers se régalent avec les truffes de l'Aude

La truffe, ingrédient de luxe par excellence. A retrouver peut-être sur votre table du Réveillon ?Il s'est vendu une dizaine de kilos de truffes au prix de 1000 euros le kilo ce jeudi matin dans l'Aude à Villeneuve-Minervois.

Valeur de ce petit morceau : 70 euros. Il pèse 70 grammes. © Radio France - Pascale Danyel

700 hectares de truffes plantés en 46 ans

Dans l'Aude l'activité est aléatoire, elle présente la plupart du temps un complément de revenu, mais l'association des trufficulteurs audois explique que depuis 1975 quelques 650 trufficulteurs ont planté plus de 700 hectares dans le département.

C'est le cas cet exploitant rencontré au marché aux truffes de Villeuneve-Minervois près de Carcassonne. En semaine Alain Lequenne est gardien de déchetterie et sur son temps libre il est trufficulteur chez lui au sud de Carcassonne à Villerouge-Termenés.

J'ai trois hectares de truffes que je cultive avec un forage comme mode d'arrosage et deux chiens qui me repassent les passerelles puis, comme aujourd'hui je fais les marchés"

Sur le marché aux truffes de Villeneuve-Minervois, Alain est une dizaine d'autres trufficulteurs de l'Aude ont écoulé ce jeudi les deux tiers de leur récolte, une dizaine de kilos de truffes fraîches essentiellement auprès d'une clientèle de touristes étrangers, venus du Japon, de Belgique et même de Singapour, un succès :

Il faisait pas beau, il pleuvait, mais ça s'set bien passé, tout le monde a presque tout vendu -Alain Lequenne, trufficulteur dans l'Aude

Byron a une maison de vacances à Montolieu près de Catselnaudary et dans sa poche une demi truffe achetée 70 euros. Il est venu à Villeuneuve, 40 mn de route, spécialement pour cet achat :

Byron et Elisabeth ont acheté une demi-truffe pour un total de 70 euros. © Radio France - Pascale Danyel

C'est un arôme très puissant, c'est magnifique - Byron, acheteur de truffes

Byron prévoit de faire un nouveau marché aux truffes... la semaine prochaine à Moussoulens... toujours dans l'Aude.

A l'entrée du village de Villeuneuve-Minervois. La truffe y est une institution. La commune abrite la maison de la truffe d'Occitanie. © Radio France - Pascale Danyel

Culture-passion

Autre rencontre. Gilles Pittatore fait partie des trufficulteurs amateurs audois. Dans la vraie vie il est chef de cuisine au collège Georges Brassens de Narbonne. Il raconte sa passion : "moi j'ai planté quelques arbres dans la Clape, la petite colline entre Narbonne et la mer, cette année ça se dit pas trop, mais j'ai cinq ou six kilos de truffes. Pas pour les vendre, pour en profiter surtout."

Et histoire de nous mettre l'eau à la bouche, Gilles nous ouvre son livre de recettes : "je cuisine les truffes pour des amis, le camembert rôti à la truffe c'est ma recette préférée, vous coupez le camembert en deux dans le sens de la largeur, vous le garnissez de truffes et vous le mettez au four 8 minutes à 200 degrés, avec une salade de pommes de terres et des saucisses, ça va très bien."

Gilles Pittatore et Alain Lequenne partagent la même passion de la culture de la truffe dans l'Aude. © Radio France - Pascale Danyel

Les prochains marchés aux truffes dans l'Aude :

Moussoulens : les 30 décembre et 23 janvier

Talairan : 8 et 29 janvier

Villeneuve-Minervois : 15 janvier et 5 février

Narbonne : 12 février

Castelnaudary : 20 février

Cabrespine : 6 mars