Deux Vauclusiens partent en Afrique en ULM

Coustellet, Maubec, France

Décollage ce jeudi de Coustellet dans la trace de Saint Exupery et des premiers vols de l'aéropostale. Aventure menée par deux vauclusiens, Frederic Feauvau et Jean Luc Verdilhan pour rallier en ULM via Toulouse à Saint-Louis du Sénégal sans assistance et en moins d'un mois. Distance 9000 kilomètres pour cinq pays survolés, quatre frontières et un détroit traversés et certainement à terme 1125 litres d’essence engloutis expliquent -ils sur leur blog "L'aéropostale pour les nuls" . Ce sera réaliser un rêve d'enfant précisent les deux pilotes qui imaginaient déjà cette aventure sur les bancs du lycée Saint Joseph à Avignon.

Décollage de la piste de l'Ulm club du Luberon à Coustellet à 14 h ce jeudi sans qu'auparavant une lettre ne soit déposée à poste du hameau pour la ville de Tarfaya au Maroc. Un lieu emblématique en plein Sahara où vécu et écrivit Antoine de Saint-Exupery avec là un musée qui porte son nom et rappelle les grandes heures de la poste aérienne aéropostale. Le pari étant que l'ULM parti du Vaucluse arrive avant ce courrier sur cette étape mythique où une halte de deux nuits est prévue pour les deux aventuriers.

Car explique Frédéric Fauveau : " Comme les pilotes de l'aéropostale on va s'arrêter à Toulouse dans ce qui était leur cantine , au Père Louis , et puis à chaque fois qu'on pourra nous retrouverons des endroits comme ça. Il y en a un à Casablanca qui s'appelle Le Petit Poucet qui a un dessin et un texte de Saint-Exupéry affiché au mur, et bien on ira dans ces endroits là . Une aventure dans les airs et sur terre à suivre tous les soirs étapes par étapes sur leur blog où une fonction permet même de suivre le tracé de leur vol sur le site Google Earth grâce à une balise placée dans le cockpit.